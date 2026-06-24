La cuenta regresiva para el Tour de Francia ya comenzó y uno de los equipos que más expectativa genera es el Visma | Lease a Bike. La escuadra neerlandesa confirmó este martes la nómina con la que buscará acabar el dominio del esloveno Tadej Pogacar y devolver a Jonas Vingegaard al lugar más alto del podio de la carrera más importante del ciclismo mundial.

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La formación liderada por el danés dejó claro que su único objetivo es recuperar el maillot amarillo y frenar a un Pogacar que llega como uno de los grandes favoritos para quedarse nuevamente con la ronda francesa.

La principal sorpresa de la convocatoria es la presencia del italiano Davide Piganzoli, corredor de apenas 23 años que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El joven ciclista viene de conquistar la Ruta de Occitania y además dejó una destacada actuación en el Giro de Italia, donde terminó entre los diez mejores de la clasificación general.

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Su inclusión refleja la apuesta del Visma por reforzar la montaña y contar con más alternativas para plantear estrategias que compliquen al campeón esloveno durante las tres semanas de competencia.

Piganzoli acompañará a Vingegaard junto a Matteo Jorgenson, Edoardo Affini, Victor Campenaerts, Sepp Kuss, Per Strand Hagenes y Bruno Armirail. Se trata de un grupo con experiencia en las grandes vueltas y con corredores capaces de respaldar al líder tanto en las etapas de alta montaña como en los recorridos más exigentes.

De hecho, cuatro de los integrantes de esta nómina llegan con ritmo competitivo luego de disputar el Giro de Italia: Vingegaard, Kuss, Campenaerts y el propio Piganzoli.

La ausencia de nombres importantes como Wout van Aert y Christophe Laporte obligó al equipo a realizar ajustes, pero la estructura mantiene suficiente poder para plantear batalla frente al UAE Team Emirates, conjunto que rodeará a Pogacar en la defensa de su corona.

Además de revelar la nómina, el Visma presentó el uniforme especial que utilizará durante el Tour de Francia. El diseño, predominantemente negro, está inspirado en la obra del arquitecto español Antoni Gaudí y rinde homenaje a Barcelona, ciudad que tendrá un papel destacado en la edición de este año.

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(Ver también: Escándalo en el Giro de Italia: ciclista perdió el control, tiró cabezazo y fue expulsado)

Bautizado como ‘El Arquitecto’, el maillot fue escogido en parte por los aficionados, quienes pudieron votar entre una versión clara y una oscura. Sin embargo, más allá de la vestimenta, la verdadera misión del Visma será una sola: encontrar la manera de derrotar a Pogacar y recuperar el control del Tour de Francia.

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