Por: Noticiero 90 minutos

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Cali se alista para recibir uno de los eventos atléticos más emblemáticos de la región: la quinta edición de la 'Carrera del Pacífico-Cali 10K'. Esta competición, que tendrá lugar el 9 de agosto, está llamada a marcar un hito tanto en lo deportivo como en lo cultural, ya que funciona como antesala al reconocido Festival de Música 'Petronio Álvarez', uno de los encuentros musicales más esperados de la ciudad. De acuerdo con la información suministrada por Noticiero 90 Minutos, la carrera se ha convertido, en pocos años, en un distintivo del atletismo latinoamericano y un motivo de orgullo local.

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La 'Carrera del Pacífico' ostenta el título de ser el recorrido de 10 kilómetros más rápido de América Latina, respaldado por la certificación internacional de World Athletics, la entidad rectora del atletismo mundial. Este reconocimiento se debe al trazado completamente plano y a su localización por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar, condiciones ideales para lograr marcas destacadas. El punto de inicio y meta está fijado en el cruce de la avenida 2 norte con calle 9 norte, abarcando emblemáticos lugares como el sector entre el CAM y la Plazoleta Jairo Varela, espacios de referencia en la capital vallecaucana.

Desde sus primeras ediciones, la prueba ha sido escenario del dominio internacional, sobre todo por parte de corredores africanos. Según el reporte de Noticiero 90 Minutos, los atletas kenianos Edwin Soi y Ezra Tanui se llevaron los primeros tres certámenes en la rama masculina, hasta que en 2025 el burundés Rodrigue Kwizera rompió la hegemonía y estableció el récord vigente con un crono de 27 minutos y 56 segundos. En la competencia femenina, la marca a batir la posee la keniana Miriam Chebet, quien en 2025 paró los relojes en 30 minutos y 59 segundos. Por parte de Colombia resaltan las actuaciones de Mauricio González, con el mejor tiempo nacional masculino el año pasado (29:41), y Laura Espinoza, primera mujer colombiana en bajar de los 34 minutos en este circuito (33:46).

La carrera también sobresale por su propósito social. Tal como señala Noticiero 90 Minutos, la organización cuenta con el respaldo de la Fundación Campeones del Futuro, encabezada por Luis Felipe Posso, que enfoca sus esfuerzos en la recaudación de fondos destinados a deportistas de la región pacífica que carecen de apoyo económico. Así, cada participación trasciende lo personal y se convierte en un acto de respaldo al talento regional. Para quienes deseen sumarse, aún quedan cupos disponibles en la página oficial, recordando que este evento se vivirá como una verdadera fiesta deportiva, música y folclor bajo el cielo caleño.

¿Por qué la Carrera del Pacífico-Cali 10K es considerada la más rápida de América Latina?

La ‘Carrera del Pacífico-Cali 10K’ se consolidó como la competencia más veloz de la región gracias a su trazado completamente plano, la escasa altitud (menos de 1000 metros sobre el nivel del mar) y la certificación de World Athletics. Estas condiciones permiten a los atletas registrar tiempos sobresalientes de acuerdo con la información de Noticiero 90 Minutos.

¿Qué labor social cumple la Fundación Campeones del Futuro en la Carrera del Pacífico?

La Fundación Campeones del Futuro, dirigida por Luis Felipe Posso y mencionada por Noticiero 90 Minutos, se dedica a recaudar recursos para apoyar a deportistas del Pacífico que no cuentan con patrocinios. Participar en la carrera implica respaldar el desarrollo del talento atlético regional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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