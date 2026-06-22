Este lunes 22 de junio se confirmó una sanción de cuatro años de suspensión por parte de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) contra la deportista checa. La medida se debe a su negativa a someterse a un control antidopaje fuera de competencia el 3 de diciembre de 2025 en su residencia en Praga.

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Según el comunicado oficial de la ITIA, Vondrousova, de 26 años, fue notificada por una oficial de control de dopaje (DCO) alrededor de las 8:00 p. m., no proporcionó una muestra y firmó un formulario de negativa.

Un tribunal independiente determinó que no existía “justificación convincente” para su rechazo, aplicando la sanción máxima prevista en las reglas antidopaje del tenis. La suspensión rige desde el 22 de junio de 2026 hasta el 21 de junio de 2030.

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Bajo las normativas antidopaje, negarse a un control se trata con la misma severidad que un resultado positivo, para evitar que los atletas eviten la detección simplemente rechazando la prueba. “No se puede tener un sistema donde un jugador esté en mejor posición al negarse que al someterse y dar positivo”, explicó la CEO de la ITIA, Karen Moorhouse.

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La versión de Vondrousova

Vondrousova argumentó que el incidente ocurrió fuera de su ventana de una hora designada para pruebas y que la oficial llegó de noche sin identificarse adecuadamente, lo que generó en ella un “estrés agudo” y miedo.

En una publicación de Instagram en abril, detalló que sufría de ansiedad generalizada y una reacción de estrés agudo, agravada por meses de lesiones físicas, bajo rendimiento, odio en redes sociales y el trauma colectivo en el tenis checo por el ataque con cuchillo a Petra Kvitová en su casa en 2016.

Presentó evidencia clínica y testimonios durante la audiencia, pero el tribunal, que también escuchó a la oficial de control, consideró que no cumplían el alto estándar requerido para justificar una negativa.

La jugadora, representada por el abogado Howard Jacobs (conocido por casos como el de Simona Halep), ha cooperado posteriormente, incluyendo una prueba negativa pocos días después del incidente. “Nunca me he dopado. He pasado innumerables controles con la conciencia limpia”, afirmó en su comunicado reciente, describiendo los últimos meses como “los más duros de mi vida”.

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Vondrousova ya estaba fuera de las canchas desde enero de 2026 por lesiones, principalmente en el hombro. La sanción le impide competir, entrenar o asistir a cualquier evento organizado por la ITF, WTA, ATP, Grand Slams o federaciones nacionales durante cuatro años. Al finalizar, tendrá 30 años. No obstante, puede apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS) en Suiza.

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