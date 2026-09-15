Por: Noticiero 90 minutos

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James Rodríguez se despide como leyenda de la Selección Colombia. El mediocampista oriundo de Cúcuta, quien debutó con el equipo mayor en octubre de 2011 bajo la dirección técnica de Leonel Álvarez, fue pieza fundamental en todos los ciclos vividos por la ‘tricolor’ durante más de una década, según 90 Minutos.

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El mayor hito en la carrera internacional de James llegó en el Mundial de Brasil 2014. Allí, lideró a Colombia hasta los cuartos de final —una instancia histórica para la selección— y se consagró como el Bota de Oro del torneo tras anotar seis goles. Su icónica volea frente a Uruguay en el estadio Maracaná fue elegida como el mejor gol del campeonato y recibió el Premio Puskás de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) en ese mismo año.

La trayectoria de James en mundiales se extendió hasta Rusia 2018, donde no solo jugó sino que ejerció funciones de capitán y asistió de forma decisiva, confirmando su rol de liderazgo en el grupo nacional. De acuerdo con los registros presentados por 90 Minutos y la Federación Colombiana de Fútbol, James Rodríguez acumuló más de 110 apariciones internacionales y superó los 29 goles, igualándose con figuras históricas como Radamel Falcao García en la tabla de máximos goleadores de Colombia.

Más allá de los goles, James se consolidó como el mayor asistente en la historia de la Selección Colombia. En la Copa América 2024, registró seis asistencias —marca sin precedentes en una sola edición—, hecho que le significó el reconocimiento como Mejor Jugador del Torneo, según la FCF.

Este legado se selló definitivamente el 15 de septiembre, cuando James anunció públicamente su retiro de la Selección Colombia. A través de un video difundido en redes sociales, explicó que tomaba la decisión “hablando desde el corazón”, marcando así el final de una era inolvidable para el fútbol colombiano.

¿Cuántos goles y asistencias hizo James Rodríguez con la Selección Colombia?

De acuerdo con la información recopilada por 90 Minutos y la Federación Colombiana de Fútbol, James Rodríguez superó la línea de los 29 goles en partidos oficiales y amistosos internacionales. Además, se estableció como el máximo asistidor en la historia del combinado patrio, con un récord particular en la Copa América 2024, donde registró seis pases de gol en una sola edición.

¿Qué significa el Premio Puskás de la FIFA que ganó James Rodríguez?

El Premio Puskás de la FIFA es un reconocimiento anual otorgado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación al jugador o jugadora que marca el mejor gol del año, considerando tanto la estética de la jugada como la importancia y limpieza deportiva del tanto. James Rodríguez lo obtuvo en 2014 gracias a su memorable volea frente a Uruguay en el Mundial de Brasil.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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