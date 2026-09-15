Por: Noticiero 90 minutos

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James Rodríguez podría estar a las puertas de un adiós definitivo con la Selección Colombia, hecho que marca un momento clave en la historia reciente del fútbol nacional. Luego de la inesperada eliminación del combinado nacional en los octavos de final de la Copa Mundial ante Suiza, crecen los rumores sobre el posible retiro internacional del icónico volante, quien a sus 35 años ha dejado huella en la ‘tricolor’ y actualmente milita en Atlético Nacional. De acuerdo con diferentes sectores de la prensa de Bogotá, James comunicaría su decisión final en el transcurso de esta semana, anticipándose así a la esperada rueda de prensa que el director técnico Néstor Lorenzo brindará el jueves 17 de septiembre.

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El ambiente de incertidumbre se originó no solo por el resultado del certamen mundialista, sino por el papel secundario que tuvo James Rodríguez durante el torneo: solo sumó 317 minutos en cancha, según los registros del campeonato. Este nuevo escenario potencia el peso del relevo generacional que Lorenzo viene promoviendo con la inclusión de jóvenes promesas. Además, la reciente salida de Juan Fernando Quintero, otro referente creativo de la selección, amplifica la sensación de que se termina una era dorada que ilusionó y emocionó a millones de colombianos. Así lo destacan los reportes consultados de la prensa nacional.

Periodistas especializados manejan versiones divididas sobre el futuro del capitán. Mientras algunos aseguran que la salida de James de la selección es inminente, otros sostienen que el volante aún analizaría prolongar su trayectoria internacional hasta la Copa América 2028, aunque cada vez parece más probable que la camiseta número 10 quede vacante próximamente.

Por lo pronto, el jugador y el técnico Lorenzo tendrían previsto un diálogo durante el viaje de Atlético Nacional a la capital para el partido contra Internacional, siendo este encuentro fundamental para definir la permanencia o el retiro del futbolista de la selección.

La afición permanece expectante ante la definición de un ciclo y con sentimientos encontrados: gratitud por los años gloriosos del máximo goleador nacional en Brasil 2014 y consciente de las exigencias naturales de renovación. El desenlace de esta situación escribirá, sin duda, una página crucial en la historia deportiva del país.

¿Por qué James Rodríguez contempla su retiro de la Selección Colombia?

James Rodríguez estaría evaluando su retiro de la selección por varios factores: su disminución de protagonismo en el pasado Mundial, donde solo jugó 317 minutos, el retiro de su socio Juan Fernando Quintero y el proceso de renovación que lidera Néstor Lorenzo, enfocado en nuevos talentos. Así lo señalan medios de comunicación de Bogotá.

¿Cuándo anunciará James Rodríguez su decisión sobre la Selección Colombia?

De acuerdo con la prensa deportiva, James Rodríguez planea comunicar su decisión respecto a la selección durante esta semana, antes de la rueda de prensa que el técnico Néstor Lorenzo ofrecerá el 17 de septiembre. Su futuro podría definirse tras un encuentro personal con el técnico en la capital del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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