James Rodríguez le puso punto final a su etapa con la Selección Colombia y anunció su retiro del combinado nacional, cerrando así un ciclo que comenzó el 11 de noviembre de 2011, cuando debutó con apenas 20 años. El mediocampista se convirtió en una de las principales figuras de la historia reciente de la ‘Tricolor’.

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Durante su recorrido con Colombia, James disputó 131 partidos y marcó 31 goles, cifra que lo deja como el segundo máximo goleador histórico de la selección, solamente por detrás de Radamel Falcao García, quien suma 36 anotaciones. También fue uno de los principales generadores de juego del equipo durante más de una década.

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Su nombre quedó especialmente ligado a los Mundiales. James anotó seis goles en Copas del Mundo, todos en Brasil 2014, Rusia 2018 y el Mundial de 2026, y además consiguió cuatro asistencias en estas competencias. Con 10 participaciones directas en goles mundialistas, se consolidó como el colombiano con más anotaciones en la historia del torneo.

El capítulo más recordado de su carrera internacional ocurrió en Brasil 2014, cuando terminó como máximo goleador del Mundial con seis tantos. Entre ellos estuvo la espectacular anotación de volea contra Uruguay, considerada una de las mejores de aquella Copa y que posteriormente recibió el Premio Puskás de la Fifa.

James también fue protagonista de otros momentos importantes con la ‘Tricolor’, entre ellos el subcampeonato de la Copa América Centenario y el destacado desempeño de Colombia en la Copa América 2024, torneo en el que fue elegido como mejor jugador y estableció un récord de seis asistencias.

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Con su decisión, James cierra una etapa de más de 14 años con la Selección Colombia y deja atrás una generación en la que fue capitán, referente y uno de los jugadores más determinantes del país. Su legado queda marcado por 31 goles, seis anotaciones mundialistas y, sobre todo, por haber sido el protagonista de una de las actuaciones individuales más memorables de Colombia en una Copa del Mundo.

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