Cuando pensamos en los Juegos Olímpicos, aparecen nombres que parecen inseparables de la competencia: atletismo, natación, fútbol, ciclismo, gimnasia o tenis.

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Pero el programa olímpico no siempre fue como lo conocemos. A lo largo de la historia, distintas disciplinas tuvieron una oportunidad en los Juegos, algunas durante una sola edición y otras durante varios años. Unas desaparecieron por completo, mientras que otras simplemente dejaron de ser olímpicas y continuaron practicándose fuera de la competencia.

Eso fue precisamente lo que encontré al revisar algunos de los casos más curiosos. Y hay una aclaración importante: que un deporte deje de ser olímpico no significa necesariamente que haya desaparecido.

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Tiro al pichón: una competencia que sí quedó en el pasado

Este es uno de los casos más sorprendentes. En los Juegos Olímpicos de París 1900 se disputó una competencia de tiro al pichón en la que los participantes disparaban contra aves vivas.

Fue una prueba muy diferente a las modalidades de tiro que conocemos actualmente y no volvió a formar parte del programa olímpico.

En este caso sí estamos ante una modalidad que quedó atrás. El cambio también muestra cómo las reglas y los criterios de las competencias deportivas pueden transformarse con el tiempo.

Estado actual: la modalidad olímpica con aves vivas quedó en el pasado.

Natación con obstáculos: el extraño recorrido por el Sena

La natación de París 1900 tampoco se parecía completamente a la que conocemos hoy. En aquella edición se disputó una prueba en el río Sena que combinaba natación con obstáculos. Los participantes debían avanzar por el agua y superar diferentes dificultades durante el recorrido.

La prueba no volvió a formar parte del programa olímpico. Lo curioso es que, más de un siglo después, existen competencias que combinan carrera, natación y obstáculos. Pero aquella prueba olímpica específica desapareció de los Juegos.

Estado actual: la prueba olímpica original no existe como evento de los Juegos.

Salto de altura a caballo: el deporte ecuestre siguió, la prueba no

Los deportes ecuestres han tenido una presencia mucho más duradera en los Juegos Olímpicos, pero no todas sus modalidades corrieron con la misma suerte.

En París 1900 se disputó el salto de altura ecuestre, en el que caballo y jinete debían superar un obstáculo a la mayor altura posible.

La prueba no regresó al programa olímpico. El detalle interesante es que no desapareció el deporte ecuestre: simplemente esa modalidad específica dejó de formar parte de los Juegos.

Estado actual: el salto ecuestre continúa existiendo; esta prueba específica dejó de ser olímpica.

Salto de longitud a caballo: otro experimento que no sobrevivió

En la misma edición de París 1900 apareció otra competencia que hoy resulta bastante particular: el salto de longitud ecuestre. La pareja formada por caballo y jinete debía alcanzar la mayor distancia posible.

Al igual que ocurrió con el salto de altura, esta modalidad no tuvo continuidad dentro del programa olímpico. Es un buen ejemplo de la diferencia entre un deporte y una prueba deportiva: los deportes ecuestres sobrevivieron, pero estas modalidades concretas no.

Estado actual: la prueba olímpica desapareció del programa.

Pelota vasca: no desapareció, simplemente quedó fuera de los Juegos

Aquí empieza a cambiar la historia. La pelota vasca tuvo presencia en París 1900 y posteriormente apareció también en diferentes contextos como deporte de demostración. El propio Centro de Estudios Olímpicos documenta varias modalidades de pelota vasca dentro de la historia de los Juegos.

Pero la pelota vasca sí sigue existiendo. Es un deporte tradicional, especialmente vinculado con España y Francia, con distintas modalidades y formas de juego.

Por eso sería incorrecto incluirla simplemente en una lista de “deportes que desaparecieron”. Lo que desapareció fue su presencia como deporte olímpico permanente.

Estado actual: sigue vigente, pero no forma parte del programa olímpico actual.

Jeu de paume: el antecesor del tenis que sobrevivió como tradición

El jeu de paume (juego de palma) es otro caso interesante porque su historia está relacionada con la evolución de los deportes de raqueta. La disciplina tuvo presencia en los primeros Juegos y posteriormente quedó fuera del programa olímpico.

Con el paso del tiempo, el tenis se convirtió en una disciplina internacional mucho más extendida, mientras el jeu de paume quedó como una práctica tradicional mucho más específica.

Eso no significa que haya desaparecido por completo. De hecho, su importancia histórica permanece precisamente porque permite entender parte de la evolución de los deportes de raqueta.

Estado actual: sobrevive como deporte tradicional, pero no es olímpico.

Croquet: dejó los Juegos, pero no desapareció

El croquet fue incluido en los Juegos Olímpicos de París 1900. La dinámica era sencilla de explicar, aunque bastante diferente de los deportes más populares de la actualidad: los participantes debían utilizar mazos para hacer pasar bolas por pequeños arcos.

Después de aquella aparición, desapareció del programa olímpico, pero el deporte continuó.

El propio registro histórico del programa olímpico muestra al croquet entre las disciplinas que tuvieron presencia en los Juegos y posteriormente dejaron de aparecer. Por eso, nuevamente, “no olímpico” no significa “extinto”.

Estado actual: sigue practicándose, aunque no forma parte del programa olímpico.

Tira y afloja: alguna vez entregó medallas olímpicas

Quizás uno de los ejemplos más fáciles de reconocer es el tira y afloja. La actividad que muchos conocimos como juego escolar llegó a ser una competencia olímpica.

Los equipos debían utilizar su fuerza colectiva para conseguir que el grupo rival cruzara una determinada distancia. La disciplina formó parte del programa olímpico durante varias ediciones, pero posteriormente desapareció de los Juegos.

Sin embargo, todavía existen competencias y asociaciones que mantienen viva esta práctica.

Estado actual: continúa existiendo como disciplina y actividad competitiva, pero ya no es olímpica.

Roque: una variante que prácticamente quedó en los libros

El roque fue una variante estadounidense del croquet que apareció en los Juegos de 1904. Su presencia fue mucho más limitada que la de deportes que lograron consolidarse internacionalmente.

Con el paso del tiempo perdió protagonismo y quedó prácticamente fuera del panorama deportivo internacional.

Es uno de los casos que mejor representan la otra cara de la historia: mientras algunas disciplinas abandonaron los Juegos pero siguieron vivas, otras sí terminaron convirtiéndose en auténticas rarezas históricas.

Estado actual: es una disciplina prácticamente desaparecida del deporte convencional.

No ser olímpico no significa estar muerto

Después de revisar estos casos, hay una conclusión que me parece más interesante que la lista en sí. Un deporte puede desaparecer de los Juegos Olímpicos sin desaparecer del mundo.

La historia olímpica demuestra que el programa cambia constantemente. Incluso deportes que hoy conocemos como grandes disciplinas olímpicas pueden salir temporalmente y regresar años después. El Comité Olímpico Internacional, por ejemplo, ha documentado el regreso de deportes como béisbol, sóftbol, cricket y lacrosse al programa de Los Ángeles 2028.

Por eso, decir que un deporte “ya no existe” solamente porque no aparece en los Juegos puede llevar a una conclusión equivocada. Hay que mirar qué ocurrió después.

¿Por qué algunos deportes desaparecen de los Juegos?

Las razones son diferentes en cada caso. Algunos deportes no lograron suficiente presencia internacional. Otros tenían formatos que no se consolidaron. También influyeron los cambios culturales, las reglas del Comité Olímpico y la necesidad de organizar un programa que pudiera reunir disciplinas con participación internacional.

Y hay algo más: los Juegos Olímpicos también incorporan deportes nuevos. Eso significa que el programa no es estático. El COI ha aprobado disciplinas que llegan por primera vez y otras que regresan después de años de ausencia.

La propia documentación histórica del Centro de Estudios Olímpicos muestra cómo deportes como croquet, pelota vasca, jeu de paume, roque y tira y afloja aparecen en registros históricos de los programas olímpicos, mientras otros dejaron de figurar con el paso de las ediciones.

La historia de los deportes que casi nadie recuerda

Quizás lo más curioso es que cuando uno mira hacia atrás descubre que el deporte que conocemos hoy es solamente una fotografía de un proceso mucho más largo.

Hubo disciplinas que tuvieron su momento de gloria durante una edición olímpica. Otras fueron utilizadas como deportes de demostración. Algunas regresaron décadas después y varias simplemente perdieron relevancia.

Y unas pocas sí desaparecieron prácticamente por completo. Por eso, más que hablar de “deportes que ya no existen”, la historia permite hablar de deportes que cambiaron de lugar.

Algunos pasaron de los Juegos a las competencias tradicionales. Otros quedaron como curiosidades históricas. Algunos evolucionaron hasta convertirse en disciplinas diferentes. Y unos cuantos sí quedaron únicamente en los libros.

Esa es quizás la parte más curiosa: los Juegos Olímpicos no solo cuentan la historia de los deportes que triunfaron, sino también de aquellos que alguna vez tuvieron su oportunidad y no lograron quedarse.

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