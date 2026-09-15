Por: Portal Bogotá

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Los XIII Juegos Suramericanos, celebrados en Santa Fe, Argentina, han sido escenario de destacadas victorias para el Equipo Bogotá, cuyo desempeño sobresalió en las primeras jornadas. Una de las noticias más relevantes fue la medalla obtenida por la nadadora de carreras Laura Sofia Melo Barrera en los 200 metros combinados individual femenino. Según información del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Melo Barrera logró una marca inédita para Colombia, al superar el récord nacional anterior de 2:15.83 que poseía Estefanía Gómez desde abril de 2023 en Palma de Mallorca, España. Este logro posiciona a Melo entre las nuevas figuras de la natación colombiana y evidencia el alto nivel competitivo del equipo capitalino.

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La segunda presea para Colombia en natación carreras llegó en la modalidad de relevo 4x200 metros libres femenino, donde participaron Samantha Baños, Mariana Cabezas, Laura Melo y Jasmín Pistelli. Este resultado, al cierre de la primera jornada de competencias, confirma la solidez y proyección de los deportistas bogotanos en el ámbito internacional.

El ajedrez también fue fuente de alegrías para el Equipo Bogotá. Cristian Arrieta, integrante de la delegación, se adjudicó tres medallas de oro en las categorías de blitz absoluto, blitz por equipos y rápido 960 free style, sumando puntajes destacados. Además, alcanzó una medalla de plata en rápido 960 free style por equipos. Sin embargo, según reportó el portal oficial de Bogotá, estas preseas son ad-honorem, lo que significa que no cuentan para el tablero general de medallería, dado que el ajedrez es considerado deporte de exhibición en estas justas. A pesar de ello, la actuación de Arrieta proyecta al equipo con optimismo para los próximos Juegos Nacionales.

En otras disciplinas, sobresalió el desempeño de Tatiana Prieto en esgrima florete femenino, quien avanzó hasta la ronda de 16 tras una actuación equilibrada en su grupo, siendo eliminada posteriormente por una rival argentina. En voleibol playa masculino, Yeferson De la Hoz y Juan Noriega obtuvieron un valioso triunfo ante la dupla paraguaya, acercándose a las siguientes rondas del torneo. Por su parte, el equipo femenino, representado por Mercy Beleño y Sara Pérez, perdió sus encuentros frente a Venezuela y Argentina, quedando fuera de la opción de medalla.

Los resultados evidencian el esfuerzo y la perseverancia de los deportistas bogotanos, que continúan dejando en alto el nombre de la ciudad en competencias internacionales.

¿Qué récord logró Laura Sofia Melo Barrera en los XIII Juegos Suramericanos?

Laura Sofia Melo Barrera estableció un nuevo récord nacional en los 200 metros combinados individual femenino, superando el tiempo de 2:15.83 que tenía Estefanía Gómez desde 2023, según el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

¿Por qué las medallas de ajedrez no cuentan en el tablero general de los Juegos Suramericanos?

Las medallas obtenidas en ajedrez por Cristian Arrieta, integrante del Equipo Bogotá, no suman en el tablero general de medallería porque el ajedrez es considerado un deporte de exhibición en los XIII Juegos Suramericanos, según reportó el portal oficial de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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