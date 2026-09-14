Por: Portal Bogotá

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En el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la Alcaldía Mayor de Bogotá ha reafirmado su compromiso con la protección y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, por medio del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron). Según información oficial disponible en el portal del Distrito, esta apuesta se materializa en la organización de espacios de formación integral especialmente diseñados para adolescentes, quienes se benefician de actividades orientadas a su crecimiento personal, social y deportivo.

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Un claro ejemplo de estos esfuerzos se evidencia en el trabajo que Idipron ha promovido con un grupo de 30 jóvenes, entre los 14 y 17 años de edad, quienes han participado, durante aproximadamente seis meses, en clases de natación. Estas sesiones se desarrollan en el parque Recreativo y Cultural La Victoria, un entorno considerado adecuado y accesible, y han permitido a los participantes avanzar en su aprendizaje técnico y a la vez fortalecer capacidades físicas clave como la resistencia, coordinación, movilidad, control corporal y orientación espacial.

Sin embargo, la finalidad de estas clases trasciende el ejercicio físico: de acuerdo con Idipron, los adolescentes también han encontrado oportunidades para desarrollar mayor confianza y seguridad en el medio acuático. Esto les permite superar temores y asumir desafíos de acuerdo con sus limitaciones y habilidades individuales. El enfoque integral de la formación considera tanto la adquisición de destrezas deportivas como el fortalecimiento de habilidades personales y sociales, haciéndose evidente en la consolidación de valores como la disciplina, la responsabilidad y la constancia.

Desde la perspectiva de Idipron, citada en sus redes sociales, la natación dinamiza la creación de vínculos entre los jóvenes, fomenta la sana competencia y promueve la construcción de comunidad dentro y fuera del agua. Cada jornada se convierte así en un espacio seguro para el desarrollo y superación personal, permitiendo que los aprendizajes adquiridos tengan un impacto positivo en otros ámbitos de la vida, demostrando que el avance se cimenta en la práctica, la paciencia y la perseverancia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo apoya Idipron el desarrollo de adolescentes a través de la natación en Bogotá?

Idipron, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, facilita espacios de formación integral en natación, enfocados en fortalecer habilidades deportivas y personales en adolescentes. Este acompañamiento, de acuerdo con la entidad, va más allá del aprendizaje técnico: fomenta valores, confianza y la creación de comunidad, contribuyendo al desarrollo social y personal de los jóvenes en Bogotá.

¿Qué beneficios aportan las clases de natación para adolescentes según el programa de Idipron?

Según la información de Idipron, las clases de natación ofrecen a los adolescentes mejoras en capacidades físicas como resistencia, coordinación y movilidad, además de potenciar seguridad personal y disciplina. El impacto va más allá del deporte, ya que favorece la superación de temores, la sana competencia y la comprensión del valor de la perseverancia en la vida cotidiana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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