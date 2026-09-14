Por: Portal Bogotá

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El evento 'Foro Memoria que Construye Futuro', organizado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), tendrá lugar los días 29 y 30 de septiembre de 2026 en la Pontificia Universidad Javeriana, ubicada en la carrera séptima #40-62 en Bogotá. En el marco del Mes del Patrimonio, esta iniciativa hace parte de la oferta académica de la ciudad destinada a toda la ciudadanía interesada en el patrimonio cultural, ofreciendo un espacio de encuentro y reflexión abierto para estudiantes, ciudadanos, expertos, arquitectos, urbanistas, abogados, investigadores y otros miembros de la sociedad. Según la información compartida en la página oficial de Bogotá, la entrada será libre, aunque requiere inscripción previa para participar.

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De acuerdo con la agenda publicada por el IDPC, el foro abordará de manera integral temas cruciales como la relación entre patrimonio, planeación y gestión territorial, la sostenibilidad social, económica, ambiental y cultural, así como el papel de la tecnología y la digitalización en la protección patrimonial. Se destaca, además, el interés en discutir nuevas formas de innovación y el concepto de patrimonio vivo, ampliando la conversación más allá de la simple preservación de lo material.

El 29 de septiembre se abrirá la jornada con un conversatorio que analizará el índice de sostenibilidad del patrimonio, producto de investigaciones de la Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio. Esta actividad brindará una mirada multidimensional sobre cómo se han evaluado los desafíos de la sostenibilidad en el entorno patrimonial. Posteriormente, las Escritoras Ocultas, un grupo dedicado a la investigación y difusión de la historia cultural y artística colombiana, compartirán sus trabajos, complementando la agenda con experiencias en innovación y tecnología dirigidas a mejorar los procesos administrativos para proteger el patrimonio.

La segunda jornada, el 30 de septiembre, estará enfocada en la reflexión sobre el patrimonio cultural inmaterial, así como en los retos de proteger el legado colectivo en situaciones de crisis. El evento concluirá con una conversación que invita a imaginar cómo será Bogotá al cumplir 500 años en 2038, instando a los participantes a contribuir a la visión de una ciudad comprometida con la preservación de su memoria y patrimonio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué temas se abordarán en el Foro Memoria que Construye Futuro del IDPC?

Durante el foro organizado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, se discutirán asuntos como la relación entre patrimonio y planeación territorial, sostenibilidad en varios ámbitos (social, económico, ambiental y cultural), tecnologías para la protección patrimonial, digitalización de trámites, innovación y el concepto de patrimonio vivo.

¿Cómo inscribirse y quiénes pueden participar en el Foro Memoria que Construye Futuro en Bogotá?

La entrada al foro es gratuita y está destinada a toda la ciudadanía, siempre y cuando se realice una inscripción previa a través de la plataforma informada por el IDPC. Pueden asistir estudiantes, expertos, comunidades, investigadores y cualquier persona interesada en el patrimonio cultural de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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