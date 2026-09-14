Por: El Espectador

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La seguridad estructural de los colegios y jardines infantiles en Bogotá es motivo de creciente preocupación, según el más reciente debate de control político liderado por la concejal María Clara Name en el Concejo de Bogotá. El principal foco del debate fue la vulnerabilidad ante un eventual terremoto que enfrentarían las 746 sedes educativas distritales y las infraestructuras sociales, incluida la red de jardines infantiles, en una ciudad clasificada según la norma sismo resistente como zona de amenaza sísmica intermedia.

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De acuerdo con la Secretaría de Educación, el único insumo oficial para determinar el estado de estas edificaciones es un estudio preliminar realizado en el año 2000. Este diagnóstico inicial evaluó 2.519 edificaciones, de las cuales 857 fueron calificadas con estructuras no adecuadas para resistir eventos sísmicos, además de presentar deterioro físico. En localidades como San Cristóbal, Engativá y Kennedy, la cifra de edificaciones en riesgo resulta especialmente alta, con 177, 126 y 107 sedes identificadas, respectivamente. En Ciudad Bolívar, de 229 edificaciones analizadas, 25 –incluyendo bloques de aulas con varias plantas, construidos antes de la entrada en vigor de la Norma Sismo Resistente de 1984— presentaron “deficiencias notables”.

La concejal Name resaltó casos concretos como los colegios Rodrigo Lara Bonilla y República de México, cuyos datos fueron aportados en la sesión de control. A pesar de la gravedad de los hallazgos, Bogotá carece de información actualizada sobre cuáles instituciones han sido reforzadas o si resistirían adecuadamente un terremoto, preocupación que creció tras el reciente sismo de magnitud 7,4 en Colombia, que dejó 452.782 afectados y 811 centros educativos colapsados, según cifras entregadas durante el debate.

La problemática se agudiza cuando se observa la accesibilidad para una evacuación segura. Apenas 124 de los 746 colegios distritales tienen accesibilidad total. En contraste, 384 presentan niveles bajos o nulos, lo cual genera interrogantes sobre la evacuación de personas con discapacidad en escenarios de emergencia. Name pidió también a la Secretaría Distrital de Integración Social esclarecer la situación estructural de 131 jardines infantiles bajo su administración y definir si es necesario contratar diagnósticos para las edificaciones más antiguas.

El debate se torna más crítico al advertir una drástica reducción presupuestal: de $140.611 millones en 2023 a $22.478 millones en 2024 para el mejoramiento educativo, y al señalar que ninguna de las recientes instituciones entregadas corresponde a las sedes identificadas en riesgo en Ciudad Bolívar. Name solicitó la contratación urgente de un nuevo estudio bajo la norma NSR-10 y la realización de microzonificación sísmica para toda la ciudad, además de un plan plurianual de reforzamiento de las edificaciones vulnerables. Lo que queda claro es que, aunque no existe evidencia de un colapso inminente, la autoridad distrital no cuenta hoy con información fidedigna ni actualizada que permita priorizar las intervenciones que salvarían vidas ante un gran sismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos colegios en Bogotá presentan accesibilidad total para evacuaciones?

Según los datos presentados durante el debate de control político, únicamente 124 de los 746 colegios distritales en Bogotá cuentan con accesibilidad total para la evacuación durante emergencias, mientras que 384 tienen niveles bajos o nulos, situación que podría representar un grave riesgo para estudiantes y personal, especialmente quienes tengan movilidad reducida.

¿Qué es la NSR-10 y por qué es relevante para los colegios de Bogotá?

La NSR-10 se refiere a la norma sismo resistente vigente en Colombia, la cual establece los parámetros técnicos y requisitos mínimos de construcción para que edificaciones públicas y privadas soporten adecuadamente los movimientos sísmicos. Su aplicación en los colegios y jardines infantiles de Bogotá es fundamental para asegurar la vida de quienes ocupan estas instalaciones ante la amenaza permanente de terremotos.

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