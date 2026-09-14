Por: Portal Bogotá

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Este martes 15 de septiembre de 2026, varios barrios de Bogotá y los municipios cercanos de Funza y Soacha experimentan interrupciones en el servicio de energía eléctrica debido a trabajos de mantenimiento programados por Enel Colombia. De acuerdo con información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, estas suspensiones buscan garantizar el buen estado y la optimización de las redes de suministro eléctrico en la capital y municipios vecinos. Las interrupciones afectan diferentes localidades y horarios, generando un impacto significativo en la cotidianidad de los ciudadanos.

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Entre las zonas más afectadas de Bogotá se encuentran localidades como Bosa, Chapinero, Engativá, Fontibón, San Cristóbal, Suba, Usaquén y Usme, donde los cortes pueden extenderse desde las primeras horas de la mañana hasta la tarde. Por ejemplo, en la localidad de Bosa, el barrio Escocia estará sin servicio eléctrico desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. En Chapinero, barrios como Siberia Central y Seminario también enfrentarán interrupciones entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m. Localidades como Engativá, Fontibón y Suba registran cortes en sectores específicos, afectando tanto a áreas residenciales como comerciales, y los horarios varían levemente según cada zona.

En municipios aledaños, el impacto también es notorio. En el municipio de Soacha, Cundinamarca, los sectores del barrio El Sol de Portalegre y Santa Helena estarán sin luz desde las 7:45 a. m. hasta la 1:45 p. m. Por su parte, en Funza, la Vereda El Hato tendrá interrupciones entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m.

Frente a la situación, Enel Colombia brindó recomendaciones puntuales para minimizar riesgos y molestias durante los cortes programados. Entre los consejos principales destacan el desconectar electrodomésticos para prevenir daños por fluctuaciones, organizar las actividades diarias considerando los horarios de corte y evitar abrir la nevera repetidamente para conservar alimentos. Además, la empresa recalca la importancia de facilitar el acceso del personal técnico a instalaciones cuando sea necesario y sugiere validar la identidad de los trabajadores para garantizar la seguridad, mediante una llamada a la línea de atención de Enel Colombia.

Estas actividades de mantenimiento, según la entidad, son fundamentales para garantizar un suministro eléctrico estable y seguro a largo plazo. A pesar de las incomodidades temporales, estos trabajos contribuyen a la mejora de la infraestructura energética en Bogotá y municipios aledaños.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá afectados por cortes de luz el 15 de septiembre de 2026?

Barrios de localidades como Bosa, Chapinero, Engativá, Fontibón, San Cristóbal, Suba, Usaquén y Usme tendrán cortes de energía en horarios específicos. Entre los más mencionados están Escocia, Siberia Central, Seminario, La Faena, Salitre Occidental, Los Alpes, Altos de Chozica, Molinos Norte y Santa Bárbara Occidental, entre otros, según la información de la Alcaldía de Bogotá.

¿Qué recomendaciones brinda Enel Colombia durante cortes de luz programados?

La empresa Enel Colombia aconseja desconectar los electrodomésticos para evitar daños, ajustar las actividades considerando los horarios de suspensión, evitar abrir la nevera para conservar alimentos, y permitir el acceso del personal técnico autorizado. De ser necesario, recomienda validar la identidad de los operarios llamando a la línea de atención oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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