Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa impulsa estrictos controles para asegurar el uso adecuado de las zonas de protección ambiental en la capital. Según informó el Distrito, un sistema de vigilancia constante permitió detectar la presencia de construcciones improvisadas en la zona de protección de la quebrada Peña Colorada, ubicada en el Parque Distrital Ecológico Cerro Seco, en la parte alta de la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

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Una vez identificadas estas infraestructuras, se puso en marcha un operativo que articuló el trabajo conjunto de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Ambiente, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y la Policía de Bogotá. De acuerdo con las autoridades, se dirigieron al sitio para llevar a cabo la intervención y verificar directamente la situación.

En el lugar, los equipos oficiales constataron que las estructuras se habían levantado en una zona restringida, alterando incluso el cauce natural de la quebrada. La inspección reveló también la presencia de conexiones ilegales a servicios públicos: agua, energía eléctrica y, en algunos casos, gas, lo que constituye defraudación de fluidos según el marco legal vigente.

Al supervisar en detalle, las autoridades encontraron que las ocupaciones estaban abandonadas. Procedieron entonces con el desmonte de las instalaciones ilícitas y el acopio de materiales como tejas de zinc, tablas, latas y lonas, todos encontrados en la franja ambiental intervenida.

Como resultado del operativo, las autoridades retiraron cuatro estructuras irregulares tras un proceso que se prolongó por más de cuatro horas. Asimismo, lograron recolectar ocho metros cúbicos de residuos voluminosos y recuperar 220 metros cuadrados de área protegida.

Este tipo de acciones coordinadas forman parte de la estrategia del Distrito para enfrentar la problemática de la ocupación ilegal, fenómeno que afecta la sostenibilidad ambiental, propicia la defraudación de servicios públicos y favorece la acción de grupos conocidos como ‘tierreros’, dedicados a manipular y comercializar terrenos sin respaldo legal.

El Distrito recordó a la ciudadanía la importancia de verificar la legalidad de lotes o viviendas antes de establecerse o comprar, y puso a disposición la línea 601 358 1600 ext. 6005 para consultas, con el fin de evitar fraudes y responsabilidades legales. Además, reiteró que cualquier hecho contrario a la convivencia o de carácter delictivo puede y debe ser denunciado a través de la Línea de Emergencias 123, instrumento esencial en la estrategia de la ciudad para perseguir el delito y fortalecer la seguridad urbana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa defraudación de fluidos en el contexto de zonas protegidas?

La defraudación de fluidos, según los reportes de las autoridades citados, se refiere a la utilización ilegal de servicios públicos como agua, energía y gas mediante conexiones clandestinas. Esta conducta, detectada en las estructuras improvisadas en la quebrada Peña Colorada, representa no solo una violación a la normativa sobre servicios públicos, sino un atentado contra los recursos naturales en zonas restringidas.

¿Cómo denunciar ocupaciones ilegales en zonas de protección ambiental en Bogotá?

De acuerdo con la información proporcionada por el Distrito de Bogotá, los ciudadanos pueden denunciar ocupaciones irregulares o hechos delictivos relacionados en zonas protegidas llamando a la Línea de Emergencias 123. Asimismo, para verificar la legalidad de un lote o vivienda, se recomienda comunicarse a la línea 601 358 1600 ext. 6005, con el fin de evitar fraudes y actuar dentro del marco legal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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