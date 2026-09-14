Por: El Espectador

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Laura Camila Sarabia Torres, quien fue directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y también se desempeñó como canciller en el gobierno del expresidente Gustavo Petro, enfrenta actualmente un proceso judicial por su presunta responsabilidad en varios delitos. De acuerdo con lo expuesto ante el despacho de la jueza primera de control de garantías de Bogotá el 14 de agosto, la Fiscalía General de la Nación le imputó los cargos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso.

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Todo el proceso tiene como eje la supuesta pérdida de una maleta con cuatro mil millones de pesos (COP 4.000 millones) en efectivo, que habrían estado en el apartamento de Laura Sarabia en enero de 2023, cuando ostentaba el cargo de jefa de gabinete del expresidente Gustavo Petro. La situación se agravó cuando Marelbys Meza, exniñera del hijo de Sarabia, fue sometida a una prueba de polígrafo en condiciones irregulares para determinar si tenía alguna responsabilidad en la desaparición del dinero entre el 29 y el 30 de enero de ese año. Según la Fiscalía, Sarabia habría "aprovechado" su posición para ordenar esa prueba, medida que normalmente solo aplica a funcionarios y candidatos a los equipos de seguridad de altos funcionarios del Estado.

En la audiencia, varios actores solicitaron ser reconocidos como víctimas, entre ellos el abogado de Marelbys Meza, la fiscal Marbel Alcira Morales Quevedo, que habría sido "instrumentalizada" en la investigación, Fabiola Perea, otra exempleada sujeta a supuestos seguimientos irregulares, y el abogado Andrés Tapias Torres, en representación de la Presidencia de la República.

La Fiscalía detalló que el 27 de enero de 2023, Sarabia habría encargado a la teniente Sandy Alvernia Guerrero, exjefa de seguridad, la entrega de una maleta con dinero y documentos personales para que su esposo la recibiera en el apartamento. Ante la ausencia de este, la empleada Marelbys Meza fue quien recibió el paquete. Dos días después, Sarabia, desde Villa de Leyva, solicitó a su esposo localizar la maleta, pero al no hallarla, el coronel Carlos Alberto Feria fue contactado para iniciar una investigación y se ordenó la prueba de polígrafo a Meza. La Fiscalía considera que Sarabia excedió sus competencias, usó indebidamente recursos del Estado para una actuación personal y abusó de su posición de poder para presionar a la exempleada.

En la imputación de cargos, Sarabia no los aceptó y la Fiscalía continuará con la acusación. Todo el desarrollo judicial fue registrado y citado por El Espectador, fuente principal de la información expuesta.

¿De qué delitos acusa la Fiscalía a Laura Sarabia y cuál es el contexto de la investigación?

La Fiscalía General de la Nación acusa a Laura Sarabia de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso. El caso gira en torno a la presunta pérdida de una maleta con COP 4.000 millones en su apartamento, y la posterior orden de someter a su exniñera, Marelbys Meza, a una prueba irregular de polígrafo. Según la Fiscalía, Sarabia habría utilizado indebidamente su cargo para tomar estas decisiones, lo que constituye un exceso en el uso de funciones públicas y abuso de poder.

¿Qué implica el delito de peculado por uso en el caso de Laura Sarabia?

El delito de peculado por uso se refiere al aprovechamiento indebido de recursos o bienes del Estado para fines personales. En el caso de Laura Sarabia, la Fiscalía argumenta que la aplicación de la prueba de polígrafo a Meza constituyó un uso fuera del reglamento establecido para esos procedimientos, pues estos protocolos solo aplican a funcionarios o aspirantes a la seguridad de altos cargos, no para resolver problemas privados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.