Por: El Espectador

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En la mañana del lunes 14 de septiembre, tuvo lugar una audiencia clave en el proceso contra Laura Sarabia, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y excanciller de Colombia durante la administración del expresidente Gustavo Petro. De acuerdo con la información recogida por El Espectador, la Fiscalía llevó a cabo la imputación de cargos en su contra, en un caso que inicia por la denuncia de su exniñera, Marelbys Meza, relacionada con la presunta desaparición de una maleta que contenía cerca de COP 4.000 millones en su apartamento.

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La Fiscalía formuló cargos a Sarabia por abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y, en el desarrollo de la diligencia, agregó el delito de peculado por uso. Según el ente acusador, Sarabia habría dado instrucciones para someter a Marelbys Meza a una prueba de polígrafo, procedimiento reservado exclusivamente para personal de seguridad de altos funcionarios y para el cual Sarabia no tenía competencia. La investigación apunta a que la exfuncionaria aprovechó su posición jerárquica para ordenar el uso de equipos y recursos públicos para cuestiones ajenas a la función legal del Dapre, configurando así el presunto peculado y abuso de poder.

Además, la Fiscalía relató que, tras la supuesta pérdida del dinero el 29 de enero de 2023, Sarabia se encontraba fuera de Bogotá pero habría dado órdenes a distancia para que indagaran a su empleada. Para avanzar en la investigación, se habrían manipulado procedimientos y emitido órdenes de interceptación sin soporte suficiente, presentando a Meza y otros empleados como parte de una supuesta organización de hurto, lo que llevó a que otros funcionarios como el coronel Carlos Alberto Feria y miembros de la Policía sean investigados o condenados.

En la audiencia, diferentes abogados solicitaron el reconocimiento de víctimas: Marelbys Meza por la prueba de polígrafo, la fiscal Marbel Morales, señalando haber sido instrumentalizada, y Fabiola Perea, exempleada de Sarabia, alegando persecución policial irregular. La jueza reconoció como víctimas únicamente a Meza y al Dapre, considerando que las otras dos peticiones no aportaron pruebas suficientes, aunque podrán volver a solicitarlas durante el proceso.

Según la Fiscalía, la decisión de Sarabia habría tenido un impacto relevante en la dignidad y los derechos de su empleada, dado que la prueba se practicó en la sede oficial del Dapre y bajo circunstancias que impedían su negativa. Destacó además el uso inadecuado de recursos y procedimientos estatales, elementos que constituyen el núcleo de la imputación vigente contra la exfuncionaria, con la audiencia encabezada por la jueza Patricia del Socorro Hernández Zambrano.

¿Por qué la Fiscalía imputó el delito de peculado por uso a Laura Sarabia?

La Fiscalía imputó el delito de peculado por uso a Laura Sarabia porque, según la investigación, excedió sus funciones al ordenar el uso de equipos de poligrafía del Estado, que están destinados únicamente para pruebas a personal de seguridad de altos funcionarios. La exdirectora no tenía competencia para disponer de estos recursos en el caso de su exniñera, utilizando bienes públicos para un objetivo privado y sin potestad legal, conforme lo relatado por El Espectador en el desarrollo de la audiencia.

¿Quiénes fueron reconocidos como víctimas en el proceso contra Laura Sarabia?

En el proceso contra Laura Sarabia, la jueza de control de garantías reconoció como víctimas a Marelbys Meza, la exniñera que denunció el hecho, y al Dapre, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Otras personas, como la fiscal Marbel Morales y la exempleada Fabiola Perea, no fueron reconocidas en esta etapa, ya que según la jueza no demostraron afectación directa, aunque podrán insistir en su solicitud durante el proceso judicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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