Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la salud y la seguridad alimentaria se están construyendo desde el propio territorio gracias a iniciativas que vinculan a la comunidad con el campo. Según información de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), por medio del trabajo de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., se ha logrado avanzar en esta conexión mediante la estrategia 'Creando comunidad alrededor del sabor del campo'. Esta propuesta fue recientemente reconocida en el Congreso de Inteligencia para la Sostenibilidad, organizado por Pacto Global Red Colombia, ANDESCO y la Cámara de Comercio de Bogotá, debido a su impacto directo en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2 (ODS 2), es decir, Hambre Cero, impulsado por las Naciones Unidas.

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El avance no solo consiste en entregar alimentos, sino en crear redes sólidas entre los habitantes de localidades como Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito y Sumapaz y quienes trabajan la tierra. Utilizando herramientas como huertas urbanas, procesos de agricultura sostenible y la promoción de mercados campesinos, la Subred Sur ha fomentado la enseñanza intergeneracional sobre siembra de semillas nativas y cuidado del suelo. De acuerdo con datos de la entidad, este intercambio rescata saberes tradicionales y dignifica a las familias productoras, vinculando nutrición, cultura y bienestar colectivo.

En los mercados campesinos, la población del sur de Bogotá adquiere productos frescos y puede conocer personalmente a los cultivadores, valorando su dedicación. Por otro lado, las huertas se han transformado en espacios pedagógicos donde personas de todas las edades aprenden a sembrar y a reconocer la importancia del origen y el proceso de los alimentos. Validar y difundir estos conocimientos representa, según la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., un reconocimiento tangible al papel de las comunidades rurales y su relación con la salud pública.

Para Viviana Marcela Clavijo, gerente de la Subred Sur, el reconocimiento obtenido “refleja el trabajo conjunto que realizamos con las comunidades, que nace de escuchar lo que pasa en nuestros territorios”. Ella enfatizó que hablar de alimentación es hacerlo también sobre salud, oportunidades y dignidad, subrayando el compromiso de continuar apoyando iniciativas donde el saber comunitario guíe las acciones.

Además, la entidad destaca que una alimentación saludable no puede reducirse a decisiones individuales; el acceso real a los alimentos, el conocimiento disponible y la situación socioeconómica de las familias también juegan un papel decisivo. Así, acciones como comprar productos directamente a los campesinos y compartir saberes son fundamentales para transformar la salud y la relación de la comunidad con su entorno, cumpliendo localmente el objetivo global de Hambre Cero.

¿En qué consiste la estrategia 'Creando comunidad alrededor del sabor del campo' en Bogotá?

Esta estrategia, impulsada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. de la Secretaría Distrital de Salud, se basa en unir a la comunidad del sur de Bogotá con familias productoras rurales a través de mercados campesinos, huertas urbanas y agricultura sostenible. El objetivo es fortalecer el intercambio de saberes, promover el consumo de alimentos frescos y avanzar hacia la seguridad alimentaria en localidades como Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito y Sumapaz.

¿Qué impacto tiene el ODS 2 – Hambre Cero en las acciones de la Subred Sur?

El ODS 2 – Hambre Cero, impulsado por las Naciones Unidas, busca erradicar el hambre y promover una agricultura sostenible. En el caso de la Subred Sur, este objetivo se concreta llevando a cabo acciones como la promoción de mercados campesinos y huertas, que mejoran el acceso a alimentos frescos, validan los saberes tradicionales y fortalecen la salud de la comunidad en contextos cotidianos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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