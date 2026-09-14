Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDRCD) ha extendido una invitación a todos los habitantes de la ciudad para disfrutar de la obra de teatro ‘¡ImproClown!’, programada para el martes 29 de septiembre de 2026 a las 2:00 p. m. en el IED Misael Pastrana Borrero, situado en la carrera Décima A #39-05 sur, en el barrio Lomas de la localidad Rafael Uribe Uribe. Este espectáculo, que tendrá entrada gratuita, se presenta como una experiencia artística única destinada especialmente a un público joven y adulto.

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‘¡ImproClown!’ es una propuesta de la agrupación Pim Pam Pum, reconocida por su estilo impredecible y lleno de energía. El show combina elementos de improvisación teatral, clown, stand up y teatro físico, logrando un ambiente donde el humor y la creatividad surgen a partir de la interacción directa con el público. Los tres payasos protagonistas elaboran un recorrido delirante que incluye coreografías, números en dúo y trío, dinámicas construidas en el momento y una presentación circense que roza lo absurdo y desafía las expectativas de quienes asisten. El espectáculo se define, así, por la participación activa de los asistentes, quienes aportan propuestas que son integradas en la puesta en escena. Todo ello permite que cada función sea distinta y logre desafiar los límites tradicionales del teatro convencional.

La función se realiza en el marco del Festival Mamarracho Fiesta Casera Payasa Vol. 9, el cual plantea el arte y la cultura como herramientas fundamentales para aportar a la comunidad. A través de la integración de diversas técnicas del arte dramático, el festival busca que los espectadores encuentren un espacio donde la creatividad y la risa se convierten en patrimonio colectivo. Es importante señalar que, de acuerdo con lo indicado por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, este evento no hace parte de la Agenda Distrital de actividades culturales.

Esta iniciativa, que vincula directamente a la ciudadanía con manifestaciones culturales de acceso libre, se suma a otras actividades convocadas por el distrito, como las diferentes convocatorias de ‘Más Cultura Local’, pero mantiene su carácter independiente y enfocado en el disfrute, la interacción y el fortalecimiento del tejido social a través del arte escénico.

¿Qué es el espectáculo ‘¡ImproClown!’ y a quién está dirigido?

‘¡ImproClown!’ es una obra de teatro que fusiona técnicas de improvisación, clown, stand up y teatro físico, donde tres payasos interactúan con el público a través de actuaciones dinámicas y humorísticas. Está recomendada para jóvenes y personas adultas, buscando ofrecerles una experiencia cultural accesible y participativa.

¿Dónde y cuándo se presenta ‘¡ImproClown!’ según la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, la obra ‘¡ImproClown!’ se llevará a cabo el martes 29 de septiembre de 2026 a las 2:00 p. m. en el IED Misael Pastrana Borrero, ubicado en la carrera Décima A #39-05 sur, barrio Lomas, localidad Rafael Uribe Uribe. La entrada es gratuita.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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