Por: Portal Bogotá

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En septiembre, Bogotá recibe una variada programación cultural sin costo, impulsada por el programa ‘Culturas en Común’ del Instituto Distrital de las Artes (Idartes). Según información oficial disponible en la página de Idartes y en el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, esta apuesta institucional busca acercar las artes a los habitantes de diferentes sectores de la capital, especialmente en las localidades de Suba, Bosa, Usme y Ciudad Bolívar. La programación abarca disciplinas como el teatro, la música y el humor, ejecutadas en bibliotecas, instituciones educativas, fundaciones y centros comunitarios, con el propósito de fomentar espacios de encuentro entre artistas y públicos diversos.

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El punto de partida de esta agenda será el 18 de septiembre en Suba con la presentación de ‘El Médico a Palos’, obra colectiva del grupo Renacer Teatro, conformado por personas mayores de Antonio Nariño. Esta farsa clásica de Molière, protagonizada por el personaje Sganarelle, es llevada a escena en la Biblioteca Pública Francisco José de Caldas. De acuerdo con Idartes, la propuesta mezcla humor físico y malentendidos, mientras que pone en valor el poder transformador del teatro en la vida de quienes participan, al ofrecerles un espacio para compartir y crear comunidad.

Al día siguiente, el 19 de septiembre, la Fundación Bella Flor en Bosa será escenario para ‘Una Insectópolis llamada Bosquetá’, concierto didáctico de La gaita del sol que integra música, danza y teatro. El espectáculo está dirigido especialmente a la infancia, invitando a niñas y niños a repensar el vínculo con la naturaleza, a través de la historia de unos insectos que emprenden una misión para proteger su entorno. Idartes resalta el carácter formativo de la obra, enfocada en la importancia del cuidado del planeta.

La programación seguirá en Usme el 29 de septiembre, uniendo fuerzas con el Festival Mamarracho Fiesta Casera Payasa Vol. 9. Allí, la agrupación Pim Pam Pum presentará ‘ImproClown!’ en la IED Ciudad Villavicencio, y luego, el 30 de septiembre, repetirá función en el Centro de Desarrollo Comunitario Arborizadora Alta de Ciudad Bolívar. Estos espectáculos combinan improvisación, clown, stand up y teatro físico, permitiendo que la participación del público moldee el rumbo de las presentaciones.

El festival Mamarracho y ‘Culturas en Común’ continuarán colaborando en octubre con presentaciones de la obra ‘Frágil’, de la Compañía María Andrés, que reflexiona desde el humor y el movimiento sobre temas como la resiliencia, el juego y los sueños, en Bosa y Suba.

De esta manera, Idartes y su programa ‘Culturas en Común’ consolidan su presencia en diferentes territorios de la ciudad, conectando propuestas artísticas con comunidades y brindando experiencias culturales gratuitas, según lo reseñado por el portal oficial de Bogotá.

¿Qué actividades gratis ofrece el programa ‘Culturas en Común’ en septiembre de 2026 en Bogotá?

Durante septiembre de 2026, el programa ‘Culturas en Común’ de Idartes lleva actividades gratuitas a localidades como Suba, Bosa, Usme y Ciudad Bolívar, incluyendo obras de teatro como ‘El Médico a Palos’, conciertos didácticos como ‘Una Insectópolis llamada Bosquetá’ y espectáculos de improvisación y clown, en colaboración con festivales y artistas locales e internacionales.

¿Cuál es el objetivo del programa ‘Culturas en Común’ del Instituto Distrital de las Artes?

De acuerdo con Idartes, el programa ‘Culturas en Común’ tiene el propósito de facilitar el acceso a las artes y promover el encuentro entre artistas, comunidades y territorios en Bogotá, llevando propuestas artísticas a lugares cotidianos y fomentando la integración y el diálogo cultural en diferentes sectores de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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