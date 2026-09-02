Por: Portal Bogotá

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Más de 900.000 habitantes de Bogotá, incluyendo una cifra significativa de niñas y niños menores de cinco años, acceden a alimentos diarios gracias a la estrategia Bogotá Sin Hambre 2.0, que busca fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional en la capital colombiana. Según información oficial de la Secretaría Distrital de Integración Social, esta estrategia presta especial atención a la primera infancia a través de 361 jardines infantiles distribuidos en las 20 localidades de Bogotá. Entre estos espacios se incluyen 12 Casas de Pensamiento, 49 jardines nocturnos y cuatro escenarios rurales, lo que permite una cobertura amplia y diferenciada para diversas necesidades. Tal como lo explicó Sofía Ramírez Muñoz, subdirectora de Infancia (encargada), estos espacios brindan atención a más de 50.085 niños y niñas, priorizando el bienestar integral en sus primeros años.

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Los jardines infantiles con atención diurna proveen aproximadamente el 70 % de la ingesta recomendada de energía y nutrientes, con tres tiempos de comida compuestos por refrigerio de la mañana, almuerzo y refrigerio de la tarde. Mientras tanto, en los jardines nocturnos, la oferta alimentaria abarca onces, cena y desayuno, según el tiempo de permanencia de cada infante. Detrás de la planeación de los menús se encuentran profesionales en nutrición y dietética, quienes aseguran una alimentación equilibrada y adecuada para el desarrollo de los niños, además de velar porque toda la preparación y manipulación de alimentos cumpla los protocolos de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y las condiciones higiénico-sanitarias necesarias.

Destaca también la estrategia “De la Mano Contigo”, enfocada en ofrecer atención integral a la primera infancia, abarcando no solo la alimentación sino el acompañamiento emocional y la garantía de espacios adecuados para el desarrollo infantil. Complementan esta oferta los 141 comedores comunitarios y los programas de alimentación escolar (PAE) de la Secretaría de Educación del Distrito, lo que amplía todavía más el alcance de las políticas alimentarias en la ciudad.

El impacto de estas iniciativas encuentra respaldo en datos proporcionados por el Departamento Nacional de Estadística (DANE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). De acuerdo con estas fuentes, la inseguridad alimentaria grave en Bogotá se redujo del 2,8 % en 2024 al 1,4 % en 2025, logrando que alrededor de 121.000 personas superaran esta condición. En cuanto a la inseguridad alimentaria total, que incluye niveles moderados y graves, el descenso fue del 13,9 % en 2024 al 9,6 % en 2025. Estas cifras reflejan avances significativos en la seguridad alimentaria y en la calidad de vida de las familias beneficiadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la estrategia Bogotá Sin Hambre 2.0 para la seguridad alimentaria?

Bogotá Sin Hambre 2.0 permite que más de 900.000 personas reciban alimentación diaria, poniendo un énfasis especial en la primera infancia a través de jardines infantiles, comedores comunitarios y el apoyo del Programa de Alimentación Escolar. Los menús son diseñados y supervisados por profesionales en nutrición y cumplen estrictos protocolos de calidad y seguridad.

¿Qué resultados han reportado DANE y FAO sobre la inseguridad alimentaria en Bogotá?

El Departamento Nacional de Estadística (DANE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) informan que, gracias a estas estrategias, la inseguridad alimentaria grave en Bogotá pasó del 2,8 % en 2024 al 1,4 % en 2025, y la inseguridad alimentaria total bajó del 13,9 % al 9,6 % en el mismo período, reflejando una notable mejoría.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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