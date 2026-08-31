Por: EL PILON SA

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló cifras sobre el desempleo y la calidad del empleo en Valledupar para julio, ofreciendo un panorama detallado de la situación laboral en la capital del Cesar. Según el más reciente informe de la entidad, la tasa de desempleo en la ciudad se ubicó en 9,8 %, lo que posiciona a Valledupar como la novena ciudad con mayor desempleo entre las 23 capitales observadas por el Dane. A nivel nacional, la tasa fue de 8,1 %, marcando una disminución de 0,7 puntos porcentuales en comparación con julio de 2025, cuando el dato fue de 8,8 %.

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Traducido a cifras, la información entregada por el Dane indica que en Valledupar hay actualmente 22.000 personas desempleadas, es decir, en busca activa de un trabajo. En contraste, el número de personas con empleo creció hasta alcanzar las 204.000, lo cual representa una proporción significativa en el contexto local. Sin embargo, la cifra de 157.000 personas por fuera de la fuerza de trabajo —grupo integrado por estudiantes, personas en labores domésticas y pensionados que no buscan empleo— también es relevante a la hora de entender la dinámica laboral de la ciudad.

Otro dato destacado es la tasa de subocupación, que para Valledupar fue del 4,6 %. Esto implica que unas 10.000 personas tienen un trabajo, pero no cubre sus expectativas económicas o de tiempo, por lo que buscan mejorar sus condiciones laborales. Según el informe, la rama económica que más empleo proporciona es el comercio y la reparación de vehículos, con una cifra de más de 45.600 personas ocupadas. Le siguen los sectores de administración pública, defensa, educación y salud, que suman 38.000 trabajadores. Las actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y otros servicios también cuentan con un peso significativo, reuniendo a 24.150 empleados.

El informe del Dane expone que otros sectores relevantes en la generación de empleo son el transporte y almacenamiento, con 20.340 personas, y la construcción, con 18.000. En contraste, rubros tradicionales como la agricultura, ganadería y la explotación de minas y canteras muestran una menor incidencia en el mercado laboral local, con apenas 1.000 empleos registrados en cada uno.

En cuanto a la calidad del empleo, Dane subraya la alta informalidad laboral en Valledupar: el 61,3 % de los ocupados están en condiciones informales, una cifra que, aunque baja 2,9 puntos frente al año anterior, mantiene a la ciudad entre las cinco capitales con mayor informalidad laboral. Esto se traduce en cerca de 125.000 personas laborando sin contrato formal, aportes a salud o pensión, ni garantías laborales, lo que implica un reto significativo para la seguridad social y la estabilidad económica local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los sectores que más empleo generan en Valledupar según el Dane?

De acuerdo con datos del Dane, los sectores que concentran la mayor cantidad de empleos en Valledupar son el comercio y la reparación de vehículos, administración pública, defensa, educación y salud. Asimismo, las actividades artísticas, entretenimiento y recreación muestran un aporte relevante al mercado laboral local. En menor medida, rubros como el transporte, almacenamiento, construcción, agricultura y minas también suman trabajadores, aunque con una participación mucho más reducida.

¿Qué significa informalidad laboral y cuántas personas trabajan bajo estas condiciones en Valledupar?

La informalidad laboral, según el Dane, refiere a quienes trabajan sin un contrato formal ni los beneficios legales que exige la normativa, como aportes a salud y pensión. Estos trabajadores incluyen desde independientes con negocios no registrados hasta empleados sin garantías contractuales. En Valledupar, cerca de 125.000 personas se encuentran bajo este tipo de empleo, lo que representa un desafío en términos de estabilidad económica y protección social para la población ocupada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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