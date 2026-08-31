El desempleo en Colombia se ubicó en 8,1 % durante julio de 2026, lo que representa una reducción de 0,7 puntos porcentuales frente al 8,8 % registrado en el mismo mes del año pasado. El resultado fue presentado por Ricardo Valencia Ramírez, director del Dane, y estuvo acompañado por un aumento en el número de personas ocupadas.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con las cifras, en el último año 578.000 personas se sumaron a la población ocupada, con lo que el número total de trabajadores llegó a 24,547 millones en el país. Al mismo tiempo, la cantidad de personas desocupadas cayó en 160.000 frente a julio de 2025, una reducción equivalente al 6,9 %.

(Vea también: Informe del DANE revela brecha de pobreza entre mujeres y hombres en el departamento del Cesar)

La participación en el mercado laboral también mostró una variación positiva. La tasa global de participación pasó de 64,6 % en julio de 2025 a 64,8 % en el mismo mes de 2026, mientras que la tasa de ocupación aumentó de 58,9 % a 59,5 %. Es decir, hubo más personas participando en el mercado laboral y una mayor proporción consiguió empleo.

Lee También

Por sectores, administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana fue la rama que más contribuyó al crecimiento del empleo. Allí se pasó de 2,824 millones de ocupados en julio del año pasado a 3,229 millones en julio de 2026, lo que representa 404.000 trabajadores adicionales.

El comercio y la reparación de vehículos también tuvieron un comportamiento positivo, al pasar de 4,062 millones a 4,219 millones de ocupados, con un incremento de 158.000 personas. En construcción, entretanto, el número de trabajadores aumentó en 156.000, al pasar de 1,667 millones a 1,823 millones.

Otros sectores también aportaron al crecimiento de la ocupación. Información y comunicaciones sumó 92.000 trabajadores, mientras que las industrias manufactureras incorporaron 82.000 y las actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y otros servicios aumentaron en 79.000 personas ocupadas.

No todas las actividades tuvieron el mismo comportamiento. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca perdió 204.000 ocupados, al pasar de 3’442.000 a 3’238.000 en un año. También se registraron disminuciones en transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, actividades financieras y de seguros, y suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.