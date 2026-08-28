Por: VALORA ANALITIK

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La Corte Constitucional también avaló el régimen de transición para la aplicación de la reforma pensional, lo que define quiénes no se jubilarán bajo las reglas del nuevo sistema.

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(Recomendado: Por la reforma pensional en Colombia, millones de trabajadores deberán cotizar más semanas para jubilarse)

De acuerdo con el alto tribunal, este mecanismo se aplica para respetar las condiciones que ya tenían las personas más próximas a cumplir los requisitos de jubilación.

Hay que tener en cuenta que la reforma pensional dispone que todos los trabajadores coticen en Colpensiones hasta los primeros 2,3 salarios mínimos.

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Adicionalmente, una vez se cumplan los requisitos de jubilación, los ahorros en fondos privados pasarán a Colpensiones, entidad que se encargará de entregar la mesada a los colombianos.

¿A quiénes no les aplica la reforma pensional?

Con base en esto, ninguno de estos cambios, incluidos los mayores porcentajes de cotización en algunos casos, aplicará para las personas que cumplan un mínimo de semanas cotizadas.

Mujeres: tener al menos 750 semanas cotizadas.

Hombres: tener al menos 900 semanas cotizadas.

(Lea también: Reforma pensional en Colombia: Cambios clave para mujeres y semanas cotizadas en 2027)

Hay que tener muy presente que ese límite se contará desde el momento en que empiece a aplicarse la reforma pensional en Colombia, en el plazo que ordenó la Corte Constitucional.

Hombres y mujeres podrán seguir sumando semanas y llegar a los límites establecidos por la reforma hasta el 1 de abril de 2027. Si para ese momento cumplen con esos requisitos, conservarán las condiciones de la Ley 100.

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