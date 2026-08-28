El salto del Presupuesto General de la Nación para 2027 hasta los $ 634,9 billones tiene detrás una fuerte crítica a las cuentas que dejó el gobierno de Gustavo Petro. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, cuestionó los cálculos de la anterior administración y aseguró que el proyecto que había sido presentado no alcanzaba para cubrir obligaciones básicas del Estado.

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Durante la convención de Asobancaria, Gómez puso el foco, principalmente, en el servicio de la deuda. Según explicó, el gobierno anterior había calculado que para 2027 se necesitarían $ 118 billones, mientras que la revisión hecha por su cartera ubicó esa obligación en $ 155 billones.

“Ellos decían que el servicio de la deuda requería 118 billones de pesos, los cálculos del ministerio dice que son 155 billones de pesos. Pequeño descache, problema con los números de la calculadora”, afirmó el ministro durante la convención de Asobancaria.

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La diferencia, de acuerdo con Gómez, no se limita al pago de la deuda. El funcionario sostuvo que el proyecto anterior también tenía $ 22 billones de obligaciones sin financiación. Al sumar ese monto con los $ 37 billones adicionales que, según sus cuentas, requiere el servicio de la deuda, apareció una diferencia cercana a $ 59 billones frente al proyecto que había presentado el anterior gobierno.

“22 billones de desfinanciación más 37 billones de subestimación del servicio de la deuda nos lleva a un presupuesto de 634 billones de pesos y por eso generó tanta sorpresa”, explicó Gómez.

El nuevo proyecto llegó al Congreso por $ 634,9 billones, unos $ 59,3 billones por encima de la propuesta inicial de $ 575,6 billones. La nueva versión también incorpora recursos para atender las consecuencias del terremoto y ajusta las cuentas relacionadas con el endeudamiento.

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Gómez habló de “desorden” en las cuentas del gobierno Petro

El ministro no se quedó únicamente en las diferencias numéricas y lanzó una crítica política al manejo fiscal de la administración anterior. “Esa es la verdad, duélale al que le duela. Ese es el estilo de presupuesto que presentó el gobierno anterior, fíjense la magnitud del desorden, del caos en el que estábamos”, afirmó.

Gómez también defendió la decisión de presentar públicamente las nuevas cifras, pese a que el monto del presupuesto generó cuestionamientos. “Podríamos habernos hecho los locos, sí, pero entonces cómo van a confiar en nosotros? Yo prefiero ir a New York con estas cifras, diciendo la verdad con estas cifras”, sostuvo.

El ministro reconoció que la cifra tampoco cayó bien entre distintos sectores. “No cayó bien la cifra del Presupuesto General de la Nación de 2027, no cayó bien. ¿Por qué? Pues porque la gente no quiere que le digan la verdad. Es como cuando a uno le dicen: ‘oye, te has engordado’”, dijo.

Nueva advertencia por la deuda pública

Gómez aprovechó su intervención para advertir sobre el comportamiento de la deuda pública. Según el funcionario, si no se toman medidas, esta podría llegar al 82 % al finalizar el Gobierno.

“Si no hacemos nada con la deuda pública, llegaría al 82 % al finalizar el Gobierno. Antes de eso, tendríamos una crisis de pago de proporciones monumentales. Es la realidad: o caminamos en la buena dirección o vamos al abismo”, afirmó.

El ministro también cuestionó la composición del gasto y aseguró que “el exceso de gasto se concentra en funcionamiento y la inversión pública es aún modesta”.

Por eso, Gómez planteó ante el sector financiero una especie de reparto de responsabilidades. “Vamos a repartirnos las tareas, y ese es el propósito que hoy le presentamos a la Asociación Bancaria: nosotros ponemos en orden las finanzas públicas, ustedes ayúdennos con el crecimiento, porque el crecimiento no podrá venir del impulso del Gobierno”, advirtió.

Gobierno prepara recorte de $ 21,9 billones

Como parte de esa estrategia, el ministro confirmó que presentará ante el Consejo de Ministros una propuesta para recortar $ 21,9 billones del gasto público. Según explicó, la iniciativa estará acompañada de una ley financiera que, aclaró, no corresponde a una reforma tributaria.

El nuevo presupuesto, que asciende a $ 634,9 billones, deberá ahora avanzar en el Congreso. El Gobierno lo presenta como parte de su estrategia para ordenar las finanzas públicas y enfrentar el peso de la deuda.

Gómez también cuestionó el aumento del salario mínimo de 2026, al que calificó como “un hecho de irresponsabilidad populista, con el fin de ganar unas elecciones y conservar el poder”. Según su lectura, esa decisión tuvo efectos sobre el consumo, la inflación y las importaciones.

Así, la discusión del presupuesto de 2027 no solo estará marcada por el monto histórico de $634,9 billones, sino también por el choque entre las cuentas del anterior gobierno y la nueva lectura fiscal que plantea la administración de Abelardo de la Espriella.

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