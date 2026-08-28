Por: El Espectador

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El presupuesto presentado ante el Congreso por el presidente Abelardo de la Espriella para el año 2027 plantea un panorama desafiante para el sector cultural en Colombia. Aunque el Presupuesto General de la Nación aumentó respecto al aprobado para 2026, el Ministerio de las Culturas enfrentaría una reducción significativa de recursos. De acuerdo con las cifras oficiales consignadas por El Espectador, la propuesta para el ministerio es de 706.196 millones de pesos colombianos (COP), una suma considerablemente menor frente a los 1.001.388 millones de COP asignados en 2026. Este ajuste presupuestal representa una disminución aproximada del 29,5 %, lo que ha despertado inquietudes y críticas sobre la prioridad que tendría la cultura en la nueva administración.

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Al analizar la distribución de estos recursos, se observa que del total propuesto para 2027, COP 351.780 millones estarían destinados al funcionamiento del ministerio, mientras COP 354.416 millones serían para inversión. Este recorte incluso queda por debajo de los COP 1.140.000 millones que el gobierno de Gustavo Petro había sugerido inicialmente para 2026, según el mismo medio. La reducción reabre el debate sobre el papel de la cultura en la visión estatal, especialmente cuando el gobierno entrante ha insistido en la importancia de una “batalla cultural”, concepto que se refiere a la disputa y consolidación de los valores e identidad nacional. Así lo destacó De la Espriella durante su discurso de posesión en el Batallón Pichincha, en Cali, subrayando que el renacimiento de la nación debería incluir un componente cultural sólido.

Las voces críticas no tardaron en pronunciarse. Yannai Kadamani, exministra de las Culturas, manifestó en su cuenta oficial de X que “casi un mes hablando de la ‘batalla cultural’ y al momento de librarla, le quitan la mitad del presupuesto. Hay batallas que se pierden antes de empezar”.

La política de reducción no solo afecta al Ministerio de las Culturas. El Archivo General de la Nación verá su presupuesto disminuir de los 53.453 millones de COP propuestos en 2026 a 44.035 millones para 2027, una baja del 17,6 % según datos oficiales. Similar suerte corre el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), cuyo presupuesto pasó de los 19.717 millones inicialmente propuestos para 2026 a 16.869 millones en la nueva propuesta, marcando una reducción del 14,4 %. El presupuesto general de esta entidad también cayó un 3,6 %, pasando de 49.969 millones a 48.160 millones de COP. Por otro lado, el Instituto Caro y Cuervo prácticamente mantuvo su rubro, con un leve aumento del 0,07 %.

¿Por qué se redujo el presupuesto del Ministerio de las Culturas para 2027?

La reducción del presupuesto del Ministerio de las Culturas para 2027, según consignó El Espectador, responde a la propuesta radicada por el presidente Abelardo de la Espriella ante el Congreso, que destinó menos recursos a esta cartera en comparación con 2026. Aunque no se expusieron motivos claros en las fuentes citadas, sí se evidencia la prioridad otorgada a otros sectores dentro de un contexto de aumento general del presupuesto nacional.

¿Cuánto bajó el presupuesto para entidades culturales como el ICANH y el Archivo General de la Nación?

En la propuesta de presupuesto para 2027, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) sufrió una reducción del 14,4 % en los recursos propuestos para inversión, mientras el Archivo General de la Nación enfrentó una baja del 17,6 % en comparación con las cifras presentadas para 2026, de acuerdo con información de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.