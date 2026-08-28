Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La historia de los padres claretianos en Pereira, Risaralda, se remonta a hace 109 años, cuando llegaron con el propósito de acercar a la iglesia católica a una población tradicionalmente distante de la fe y los templos. De acuerdo con un relato del padre diocesano Juan Manuel Vargas Morales, filósofo y magíster en Historia, recogido por Diario del Otún y citado en El Diario, los claretianos fueron invitados por el entonces arzobispo de Manizales, Monseñor Nacianceno Hoyos, quien se sentía preocupado por la reputación 'libertina y poco iglesiera' de la incipiente Pereira de 1917. Su llegada marcó un hito, pues su labor misional se articuló de inmediato con el desarrollo social, educativo y religioso de la ciudad.

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El impacto de los claretianos trascendió la creación de capillas y templos. Según el libro del padre Vargas Morales, en Pereira y la región, impulsaron obras fundamentales para la vida de la comunidad. Además de la reconstrucción de la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza, destruida por el terremoto de 1906, fundaron instituciones como el Instituto Claret en 1929, predecesor del actual Colegio La Salle. Su influencia educativa se extendió en 1925, al promover la llegada de congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza y a la atención de niñas de escasos recursos, además de la creación de los Hogares Claret para la rehabilitación de jóvenes en los años noventa.

En el ámbito urbano, participaron en la consolidación de espacios emblemáticos como el parque El Lago Uribe, donde posteriormente se levantó la iglesia Jesús María Claret. Este templo, pieza clave de la comunidad y conocida popularmente como iglesia El Claret, enfrenta ahora una crisis: el reciente terremoto del 10 de agosto le causó daños estructurales severos y las autoridades eclesiásticas evalúan su inminente demolición debido al riesgo que representa para sus feligreses y el entorno.

Construida a partir de 1947, la iglesia San Antonio María Claret destaca por sus cimientos en piedra de río y ladrillo de arcilla, materiales donados por los fieles. Su arquitectura la hizo merecedora del apodo de 'templo del milagro', alcanzando la categoría de parroquia en 1961. Hoy, el párroco Sigifredo López lidera el traslado de piezas y símbolos religiosos rescatables, incluyendo un Cristo histórico de más de 400 kilos, pues tanto la cúpula como parte de la fachada exterior corren peligro de colapso. La urgencia de una intervención es evidente por el daño visible en el interior.

Pero, como destacan los testimonios recopilados por El Diario, la huella de los claretianos no termina con la demolición del templo; su influencia sigue latente en el desarrollo educativo, social y espiritual de Pereira, como lo evidencian las múltiples fundaciones, parroquias y proyectos impulsados en más de un siglo de historia en la ciudad.

¿Por qué será demolida la iglesia San Antonio María Claret en Pereira?

La iglesia San Antonio María Claret será demolida debido a los graves daños estructurales causados por el terremoto del 10 de agosto, según las evaluaciones técnicas citadas por El Diario. El estado del templo representa una amenaza significativa tanto para los fieles como para la comunidad del entorno, especialmente la cúpula y parte de la fachada que corren inminente riesgo de colapso, razón por la cual las autoridades eclesiásticas consideran que cualquier intervención debe ser urgente.

¿Cuál ha sido el aporte de los claretianos al desarrollo de Pereira?

Los claretianos han contribuido de manera integral al desarrollo de Pereira, como lo documenta el trabajo del padre Juan Manuel Vargas Morales citado por El Diario. Entre sus aportes principales están la reconstrucción de templos históricos, la creación de colegios y universidades como el Instituto Claret y la Universidad Uniclaretiana, la promoción de congregaciones educativas y de asistencia social, la fundación de parroquias en diferentes sectores y el impulso a obras urbanas emblemáticas como el parque El Lago Uribe. Su legado abarca tanto lo espiritual como lo educativo y social.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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