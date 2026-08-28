Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Marlon Castillo Cárdenas, joven de 25 años, fue asesinado en horas de la noche del miércoles 26 de agosto en Pereira, en hechos que vuelven a poner la atención sobre la crisis de seguridad de la ciudad. Según la información publicada por El Diario, Marlon se desplazaba en una motocicleta Yamaha DT, de placa NPW 94A, por la vía nueva hacia el Parque Industrial, con destino al barrio Las Palmas, cuando fue interceptado por hombres que se movilizaban en otra moto. Los agresores aprovecharon la escasa iluminación y el poco tránsito vehicular de la zona para acercarse y disparar varias veces contra la víctima, que no logró defenderse ni huir.

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El ataque ocurrió aproximadamente a las 11:30 de la noche. Luego de disparar, los sicarios huyeron del lugar sin dejar rastro, aprovechando la oscuridad y la falta de testigos en el área. Minutos después, una persona que transitaba por el lugar alertó a la Policía a través de la línea 123, informando sobre la presencia de un hombre muerto en plena vía. Cuando los uniformados llegaron, encontraron a Marlon Castillo tendido en el suelo, rodeado por un lago hemático —mancha de sangre en la superficie—, lo que evidenció la gravedad de las lesiones sufridas.

En el lugar de los hechos se realizó una inspección por parte de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Según el reporte, se hallaron seis vainillas —casquillos de balas disparadas— y un teléfono celular cerca del cuerpo. La inspección forense permitió establecer que la víctima recibió seis impactos de bala: cuatro en la cabeza y dos en la frente, una señal de la sevicia con la que actuaron los responsables. Inicialmente, Marlon no pudo ser identificado, ya que no portaba documentos, por lo que fue trasladado a Medicina Legal como cuerpo no identificado (CNI). No obstante, en la tarde del jueves, los médicos forenses emplearon el análisis de huellas dactilares para confirmar que se trataba de un ciudadano pereirano.

De acuerdo con lo reportado por El Diario, las autoridades se encuentran adelantando investigaciones para identificar a los autores materiales del crimen y esclarecer los móviles de este ataque, en una ciudad que ya registra 108 homicidios según el mismo medio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos homicidios se han presentado en Pereira, según El Diario?

De acuerdo con datos reportados por El Diario, en Pereira se han registrado 108 homicidios, lo que da cuenta del grave panorama de violencia que atraviesa la ciudad y la necesidad urgente de respuestas institucionales frente al aumento de este tipo de delitos.

¿Qué procedimiento se siguió para identificar el cuerpo como Marlon Castillo Cárdenas?

El proceso inició con el traslado del cuerpo a Medicina Legal como cuerpo no identificado (CNI), ya que la víctima no llevaba documentos. Posteriormente, gracias al análisis de las huellas dactilares realizado por los médicos forenses durante la tarde del jueves, se logró establecer su identidad y confirmar que correspondía a Marlon Castillo Cárdenas, ciudadano de Pereira.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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