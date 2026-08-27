Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La violencia sigue golpeando al municipio de Cartago, donde dos hombres fueron asesinados en la tarde del martes 25 de agosto, mientras regresaban a Ansermanuevo tras hacer diligencias. De acuerdo con la información publicada por El Diario, las víctimas, identificadas como Víctor Antonio Sánchez Rodríguez, de 50 años, y Diego Alejandro Herrera Agudelo, de 20 años, ambos originarios de Ansermanuevo, se desplazaban juntos en una motocicleta por la vía rural que conecta el CAI de Santana con su municipio natal.

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El doble homicidio ocurrió cerca de la entrada a la vereda Guayabito, en una zona donde la presencia de transeúntes suele ser escasa, lo que habría facilitado la acción de los atacantes. Según la fuente mencionada, los responsables del crimen también se movilizaban en motocicleta. Tras dar alcance a las víctimas, abrieron fuego y se dieron a la fuga inmediatamente después del ataque.

El impacto de los disparos fue inmediato y letal para el parrillero, quien falleció en el lugar y quedó tendido sobre el asfalto. Por su parte, el conductor, aunque recibió heridas de bala, tuvo fuerzas para avanzar algunos metros antes de perder el control de la moto y chocar contra un árbol. Allí, a unos 20 metros del cuerpo de su compañero, también perdió la vida. La escena evidenció la violencia con la que se perpetró este doble homicidio y el estado de indefensión de las víctimas en una vía rural de Cartago.

Hasta el momento, las autoridades adelantan las investigaciones respectivas para esclarecer tanto la identidad de los agresores como el móvil de este ataque, que suma un nuevo capítulo sangriento a la difícil situación de seguridad en la región.

Un dato relevante proporcionado por El Diario expone la gravedad de la problemática: en lo que va del año ya se han registrado 63 homicidios en Cartago, cifra que da cuenta del panorama crítico de violencia que viven sus habitantes y la urgente necesidad de acciones efectivas por parte de las autoridades encargadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos homicidios han ocurrido en Cartago en lo que va del año?

Según los datos recogidos por El Diario en su informe, en Cartago se han presentado 63 homicidios en lo corrido del año, reflejando una alarmante situación de violencia que afecta a ese municipio y encendiendo las alertas de la ciudadanía y las autoridades.

¿Dónde ocurrió el doble homicidio en Cartago y cuál fue la dinámica de los hechos?

El doble homicidio reportado por El Diario ocurrió en la vía que comunica el CAI de Santana con Ansermanuevo, exactamente cerca de la entrada a la vereda Guayabito, zona rural de Cartago. Las víctimas iban en motocicleta cuando fueron alcanzados por agresores que se desplazaban en otra moto, quienes les dispararon y se dieron a la fuga, dejando una escena marcada por la violencia y la impunidad.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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