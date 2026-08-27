Por: DIARIO DEL PEREIRA

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En un contexto donde la amenaza sísmica es alta, la claridad en la información y la orientación de expertos resultan fundamentales para contrarrestar la desinformación que suele circular tras cada emergencia en las redes sociales. Así lo sostiene Ricardo Arturo Méndez Fajury, ingeniero geólogo con cuatro décadas de experiencia, egresado de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y miembro fundador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, quien ha dedicado su vida profesional a desentrañar los fenómenos relativos a temblores y terremotos en el país.

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Méndez Fajury subraya la importancia de comprender la estructura profunda de la tierra y cómo la interacción de las cordilleras afecta la percepción y efectos de los sismos en zonas como Pereira y sus alrededores. En diálogo con El Diario, aclara errores frecuentes en el lenguaje cotidiano sobre los temblores. Por ejemplo, “hablar de grados en la escala de Richter” es incorrecto, porque esa escala, que además tenía límites para valores superiores y fue superada en precisión por la actual escala de magnitud de Momentum, solo era válida entre uno y ocho. Actualmente, la magnitud de Momentum —calculada con fórmulas matemáticas— permite medir cualquier sismo, aunque la naturaleza sigue mostrando eventos impredecibles.

El terreno de Pereira guarda memorias colectivas sobre la influencia de la quebrada Egoyá en los daños de los sismos. Según Méndez Fajury, aunque el Servicio Geológico Colombiano documentó una mayor afectación física en edificaciones cercanas a Egoyá tras el sismo de 1995, “afirmar que la quebrada es factor principal en la propagación de temblores carece de sustento científico”; influyen las condiciones del suelo, pero no actúa como propagadora de ondas sísmicas.

Al comparar el reciente sismo de agosto con el devastador de Armenia, 1999, el experto explica que aquel fue de origen superficial y este reciente, de origen similar al terremoto de 1979. La compleja geología entre la cordillera Occidental, Central y el valle intercordillerano —con rocas de diversas edades y características— define la manera en que la onda sísmica se refleja y transmite a distintas velocidades y trayectorias, lo que explica la variabilidad de daños en cada evento.

Sobre las especulaciones en redes respecto al temido ‘Big One’ de la falla de San Andrés, Méndez Fajury es enfático: la amenaza a Estados Unidos es real, pero “no representa peligro directo a Colombia, más allá de alcance sutil”. Igualmente, rechaza la idea de que terremotos colombianos o venezolanos puedan “despertar” esa falla, pues existen muchas placas tectónicas intermedias entre dichas regiones.

Finalmente, recuerda que el primer código sismorresistente en Colombia se elaboró tras el sismo de 1979 y la tragedia de Popayán en 1983, actualizándose posteriormente en 1998 y 2010. Sin embargo, muchas edificaciones antiguas todavía no cumplen con estas normas, quedando la aplicación rigurosa en manos de la ética de los constructores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Pereira es especialmente vulnerable a los sismos?

Pereira y sus alrededores se ubican en una zona con compleja interacción geológica donde distintas cordilleras y cuerpos de roca, formados durante millones de años, influyen en la propagación y el efecto de las ondas sísmicas. Según Ricardo Arturo Méndez Fajury, esta diversidad subterránea provoca que los temblores se perciban y afecten de maneras muy diferentes entre sectores cercanos, lo que hace prioritaria una cultura de prevención basada en el conocimiento científico local.

¿Qué es la escala magnitud de Momentum y por qué reemplazó a la de Richter?

La escala de magnitud de Momentum mide la energía liberada por un terremoto a través de fórmulas matemáticas precisas, sin límites superiores, permitiendo estimar la magnitud de cualquier sismo. Este sistema reemplazó a la antigua escala de Richter, que era limitada en rango y usaba grados, término inapropiado para magnitudes sísmicas. Según Méndez Fajury, la escala actual es la referencia científica aceptada globalmente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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