Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

Pereira, capital de Risaralda, atraviesa un proceso riguroso de recuperación tras el reciente sismo que dejó múltiples edificaciones con daños estructurales. Según información de El Diario, la administración municipal activó un protocolo articulado con entidades como el Cuerpo Oficial de Bomberos, la Secretaría de Infraestructura, el Instituto de Movilidad, la Dirección de Gestión del Riesgo (Diger) y equipos técnicos de ingenieros, para avanzar desde la etapa de respuesta inmediata hacia la reconstrucción y la estabilidad en la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

Un aspecto clave ha sido la elaboración de un censo exhaustivo, implementado a través de la plataforma sospereira.com, en donde propietarios y residentes reportan el estado de sus inmuebles. Posteriormente, expertos de Diger e Infraestructura realizan visitas técnicas para evaluar los daños. Esta caracterización física y social implica, además, atención prioritaria a familias vulnerables y comerciantes en diferentes puntos de la ciudad. El objetivo de estas acciones es clasificar las edificaciones: algunas podrán ser ocupadas tras pequeñas reparaciones, otras requerirán intervención de ingeniería o, en el peor de los casos, demoliciones inmediatas por representar un peligro inminente.

Antes de autorizar cualquier demolición, el Cuerpo Oficial de Bomberos, bajo la dirección de Alejandro Arango Macías, aplica rigurosos protocolos. Las inspecciones incorporan tecnología, equipos caninos y rescatistas expertos, garantizando que las edificaciones estén totalmente desocupadas, tanto de personas como de animales de compañía, antes de proceder según lo estipulado por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.

Entre las infraestructuras de mayor complejidad figuran la iglesia Claret y la iglesia La Valvanera, ambas afectadas severamente. El Comité de Demoliciones estudia la viabilidad de intervenciones mecánicas precisas o incluso implosiones controladas. En el caso de La Valvanera, también se evalúa la posibilidad de un rescate arquitectónico, según las condiciones de conservación de sus elementos principales.

La movilidad se ha visto comprometida. El Instituto de Movilidad y la Secretaría de Infraestructura, en respuesta, ejecutan planes de apertura gradual en corredores como la avenida 30 de Agosto y varias carreras principales, mientras que otras vías alrededor de la Plaza de Bolívar permanecen cerradas como medida de precaución. Para facilitar la continuidad de obras, se dispuso el cierre temporal de la avenida del Ferrocarril, afectando la conexión entre Pereira y Dosquebradas, especialmente para el transporte masivo Megabús.

El proceso cuenta también con el respaldo de ingenieros estructurales de otras ciudades. Se busca determinar cuándo las grietas pueden ser reparadas y en qué casos el daño afecta elementos fundamentales como vigas y columnas, lo que obliga al desalojo inmediato y a la programación de su demolición. Hasta la fecha, las cifras oficiales presentan 12 demoliciones concluidas y la remoción de más de 48.000 toneladas de escombros hacia la escombrera Guadalcanal, evidenciando el avance de este complejo proceso de restauración urbana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se define si una edificación en Pereira debe ser demolida tras el sismo?

La decisión de demoler una edificación depende del censo realizado por expertos de Diger e Infraestructura, quienes evalúan el nivel de daño, especialmente en elementos estructurales clave como columnas y vigas. Si la inspección técnica concluye que la estructura presenta un riesgo inminente de colapso, se dictamina el desalojo y se programa la demolición bajo estrictos protocolos del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, garantizando antes que la edificación esté completamente desocupada.

¿Qué medidas de movilidad se han implementado en Pereira durante las demoliciones y remociones?

Para prevenir accidentes y asegurar el flujo vehicular en Pereira, el Instituto de Movilidad y la Secretaría de Infraestructura han ejecutado planes de apertura progresiva. Corredores principales como la avenida 30 de Agosto y varias carreras importantes están habilitados, mientras que otras zonas, especialmente cerca de Plaza de Bolívar y la avenida del Ferrocarril, mantienen restricciones temporales. Las autoridades recomiendan transitar por vías alternas y respetar la señalización preventiva, en especial durante el cierre temporal que afecta la ruta del transporte masivo Megabús.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.