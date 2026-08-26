Por: El Espectador

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Poco antes del mediodía del miércoles 26 de agosto, gran parte del territorio colombiano se vio sacudido por un sismo de magnitud 5.1, con epicentro en Los Santos, departamento de Santander, y a una profundidad de 149 kilómetros. Según la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC), este temblor se sintió en más de 100 municipios y centros poblados, destacándose el impacto en Santander, Boyacá y Antioquia. Incluso la capital del país percibió el movimiento, lo cual llevó a la evacuación de varios edificios, entre ellos el del Congreso de la República, donde una plenaria prevista debió ser cancelada, de acuerdo con reportes de El Espectador.

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Mientras las autoridades realizan evaluaciones sobre posibles afectaciones, el alcalde de Los Santos, Diego Armando Mendoza, confirmó a El Espectador que en su municipio no se han registrado daños materiales ni personas heridas tras el temblor. Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) enfatizó que Colombia es un país sísmicamente activo debido a constantes movimientos geológicos. Se estima que ocurren unos 2.500 sismos mensuales; sin embargo, la gran mayoría de estos son imperceptibles para la población, según esa entidad.

El evento sísmico de este 26 de agosto tuvo lugar en el nido sísmico de Bucaramanga, región donde se concentra entre el 40 y el 50 % de la actividad sísmica diaria en Colombia, detalló El Espectador. Este enclave es considerado el tercer nido sísmico más activo del mundo, lo que lo convierte en un punto de especial atención para los expertos. A pesar de las similitudes con el sismo registrado el pasado 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó, el SGC explicó que ambos eventos tuvieron orígenes distintos: mientras este último fue causado por un proceso de subducción (un fenómeno en el que una placa tectónica se introduce debajo de otra), el temblor de Santander tuvo un origen tectónico diferente.

En cuanto a las consecuencias del sismo de agosto en Chocó, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó un balance lamentable: 331 personas murieron, 4.449 resultaron heridas, 240 más continúan desaparecidas y 364 han sido rescatadas. El SGC reiteró que los sismos no se pueden predecir y recomendó a la ciudadanía informarse solo a través de los canales oficiales, para evitar la difusión de rumores o información falsa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde está ubicado el nido sísmico de Bucaramanga y por qué es tan importante en la actividad sísmica de Colombia?

El nido sísmico de Bucaramanga se localiza en la región de Santander y representa entre el 40 y el 50 % de la actividad sísmica diaria reportada en el país, según información de El Espectador y la Red Sismológica Nacional de Colombia. Es considerado el tercer nido sísmico más activo del mundo, lo que explica su relevancia dentro del estudio y monitoreo de los movimientos telúricos en Colombia.

¿Por qué no se puede predecir un sismo según el Servicio Geológico Colombiano (SGC)?

El Servicio Geológico Colombiano sostiene que los sismos no se pueden predecir porque dependen de procesos geológicos complejos que ocurren en las profundidades de la corteza terrestre. Por esa razón, la entidad invita a la población a no difundir información no oficial y a estar atentos únicamente a los reportes emitidos por canales confiables.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.