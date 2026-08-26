Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

De acuerdo con la Gobernación de Nariño, la prevención de incendios en zonas de cobertura vegetal inicia desde que una persona detecta indicios de fuego o humo. Un incidente que podría parecer menor puede escalar rápidamente y tener graves consecuencias para la flora, la fauna, las viviendas y las personas que habitan zonas cercanas. Por esta razón, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nariño elaboró una guía de acciones claras para que la ciudadanía actúe de forma efectiva y segura, tal como lo presentaron en la reciente comunicación oficial consultada por este medio.

Sigue a PULZO en Discover

La ruta sugerida se estructura en tres pasos esenciales: detectar el incidente, reportarlo de inmediato y compartir la información que se tenga sin exponerse al peligro. La primera indicación es mantener la calma, evaluar la magnitud del hecho y evitar cualquier riesgo personal. Es imprescindible no acercarse a las llamas ni intentar obtener detalles adicionales si esto implica ponerse en peligro. Una vez identificado el punto de atención, la persona debe comunicarse rápidamente a las líneas de emergencia 123 o 119, destinadas al manejo de situaciones críticas y coordinadas por Bomberos y otras autoridades.

Para garantizar una respuesta efectiva por parte de los organismos encargados, la entidad recomienda entregar información precisa en la llamada. Los cuatro datos primordiales deben incluir la ubicación exacta del incidente, detalles sobre la magnitud —si el incendio parece pequeño, mediano o grande—, la existencia de personas, viviendas o animales en riesgo, y las vías de acceso más cercanas para facilitar la llegada de los equipos de atención. Según la Gobernación, estos datos permiten a las autoridades tener un panorama inicial que agiliza la implementación de medidas en el sitio afectado.

En la gestión de un incendio de cobertura vegetal, intervienen diversas entidades de acuerdo con la función que les corresponde. Los Bomberos lideran la respuesta y extinción del fuego, mientras que la Policía Nacional puede intervenir ante posibles infracciones según la normativa vigente. Además, Corponariño, como autoridad ambiental, puede iniciar procesos sancionatorios si corresponde. La Fiscalía General de la Nación investiga hechos que sean catalogados como delitos ambientales. Las alcaldías y municipios, por su parte, cumplen un papel fundamental en los reportes, el control y la vigilancia ambiental. Esta articulación permite abarcar todos los frentes que exigen una emergencia de esta naturaleza, siempre en función de la protección de las personas y del entorno natural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los pasos recomendados para reportar un incendio en zonas de vegetación según la Gobernación de Nariño?

La Gobernación de Nariño recomienda seguir tres acciones clave ante un incendio en zonas de vegetación: detectar la situación sin exponerse a riesgos, reportar la emergencia llamando a las líneas 123 o 119 y proporcionar información específica sobre la ubicación, magnitud, riesgos para personas o animales y vías de acceso, lo que facilita una respuesta más ágil de los organismos de emergencia.

¿Qué entidades intervienen en la atención de incendios de cobertura vegetal en Nariño?

De acuerdo con la guía divulgada por la Gobernación de Nariño, la atención de incendios de cobertura vegetal involucra a los Bomberos, la Policía Nacional, Corponariño (la autoridad ambiental), la Fiscalía General de la Nación y las alcaldías y municipios. Cada una cumple funciones específicas, desde extinguir el fuego hasta investigar delitos y supervisar el cumplimiento de las normas ambientales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.