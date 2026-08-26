Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El presidente Abelardo de la Espriella y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, sostuvieron la mañana del miércoles 26 de agosto su tercera reunión oficial desde que el mandatario asumió la presidencia el pasado 7 de agosto. El encuentro, de acuerdo con la información suministrada por el propio presidente en su cuenta de X, reunió además al vicefiscal Gilberto Guerrero y al ministro de Justicia, Iván Cancino. La reunión fue calificada como “estratégica” y su propósito principal fue reforzar la articulación institucional frente al combate contra la criminalidad en el país.

Sigue a PULZO en Discover

En un video publicado en redes sociales, el jefe de Estado recalcó la importancia de que las instituciones actúen de manera coordinada para garantizar la seguridad de los colombianos. De la Espriella afirmó: “La seguridad de los colombianos exige instituciones coordinadas, decisiones firmes y trabajo en equipo. Unidos, fortalecemos la capacidad del Estado para enfrentar a quienes amenazan la tranquilidad de nuestra gente”.

No es la primera vez que tanto la Presidencia como la Fiscalía General de la Nación se encuentran desde el inicio de este nuevo gobierno. El 13 de agosto, poco después de la posesión de De la Espriella, ambas entidades ya habían realizado un primer acercamiento formal. En esa oportunidad, el presidente aseguró que su mandato trabajaría de la mano con la Fiscalía, respetando su independencia, con el objetivo de combatir el crimen y la impunidad que afectan al país.

Por su parte, la Fiscalía, liderada por Luz Adriana Camargo, manifestó que durante el reciente encuentro se discutió la agenda judicial que desarrollan en conjunto y se revisaron los desafíos más apremiantes de la política criminal. La entidad recalcó que estos diálogos se dan en un ambiente de completo respeto por la autonomía e independencia de la institución. Así, se refuerza la necesidad de una relación de colaboración, pero sin que esto implique una intromisión en las funciones propias de cada órgano del Estado.

Ambas entidades han insistido en la importancia del trabajo conjunto y en la firmeza de las decisiones frente a los retos de criminalidad, buscando fortalecer las capacidades del Estado y preservar la tranquilidad de la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consistió la reunión entre Abelardo de la Espriella y la fiscal general Luz Adriana Camargo?

La reunión fue un espacio estratégico donde participaron el presidente Abelardo de la Espriella, la fiscal general Luz Adriana Camargo, el vicefiscal Gilberto Guerrero y el ministro de Justicia Iván Cancino. Según lo informado por el presidente en su cuenta oficial de X, se discutieron estrategias para fortalecer la articulación institucional y avanzar de forma decidida en la lucha contra el crimen, resaltando la importancia de la coordinación estatal.

¿Qué significa la articulación institucional en el contexto de la lucha contra el crimen?

La articulación institucional implica que diferentes entidades del Estado, en este caso la Presidencia, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia, trabajen juntas de manera organizada y coordinada. El objetivo es unir esfuerzos, definir agendas judiciales conjuntas y tomar decisiones firmes para enfrentar eficazmente los problemas de criminalidad, sin afectar la autonomía de cada organismo.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.