Por: El Espectador

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Una acción coordinada permitió a la Policía capturar a dos mujeres en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, luego de que operadores de las cámaras de seguridad detectaran conductas sospechosas. De acuerdo con la información oficial reportada por la Policía Metropolitana de Bogotá y citada en El Espectador, el incidente ocurrió cuando el personal de monitoreo observó movimientos irregulares por parte de las pasajeras mientras pasaban por la zona de filtros nacionales. Esta alerta motivó a los uniformados a abordar a las mujeres, quienes evidenciaron señales de nerviosismo durante el procedimiento.

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Posteriormente, las autoridades procedieron a realizar un registro personal, en el cual encontraron varios paquetes rectangulares adheridos a los cuerpos de las sospechosas. La inspección reveló un total de dieciocho paquetes distribuidos entre ambas mujeres, con 5.445 gramos de cocaína y 4.315 gramos de marihuana, para un total de 9.760 gramos de estupefacientes. Según datos proporcionados por la Policía, el cargamento tenía como destino la ciudad de Cali.

Las dos capturadas, una de nacionalidad colombiana y otra extranjera, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con la droga incautada. Ahora, deberán responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, conforme a la normativa vigente en Colombia.

En otro hecho registrado dentro de la misma terminal aérea, la Policía Aeroportuaria incautó un segundo cargamento de droga. En este caso, los uniformados detectaron una maleta abandonada en una de las bandas de equipaje de la terminal internacional. Según declaraciones de la Teniente Coronel Carolina Ibagué, comandante de la Estación de Policía Aeropuerto y referenciadas por El Espectador, la maleta, sin ningún tipo de identificación, fue sometida a revisión con el apoyo del canino ‘Paris’, el cual dio alerta positiva durante la inspección física. En su interior se hallaron ocho paquetes envueltos en vinipel negro; las pruebas de rigor confirmaron que contenían un total de 8,8 kilogramos de clorhidrato de cocaína. El destino final de este cargamento era Toronto, Canadá.

Ambos casos reflejan la constante vigilancia en la principal terminal aérea del país y la utilización tanto de tecnología como de equipos caninos para detectar intentos de tráfico de estupefacientes hacia destinos nacionales e internacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo detecta la Policía el tráfico de drogas en el aeropuerto El Dorado?

La detección de narcóticos en el aeropuerto El Dorado, de acuerdo con informes de la Policía Metropolitana de Bogotá y testimonios oficiales consignados en El Espectador, se apoya en la vigilancia constante con cámaras de seguridad, la observación de comportamientos sospechosos de los pasajeros y procedimientos de registro físico. Adicionalmente, los equipos especializados utilizan caninos entrenados para alertar sobre la presencia de sustancias ilegales en equipajes, incluso cuando están ocultas.

¿Qué pena enfrentan las personas capturadas por tráfico de estupefacientes en Colombia?

Según la información citada en el artículo, las personas puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes deben responder ante la justicia colombiana. Este delito está tipificado en la legislación del país y contempla penas privativas de libertad para quienes sean hallados responsables.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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