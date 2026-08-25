Por: Canal Uno

Canal 1 fue el primer canal de televisión fundado en Colombia, el 13 de junio de 1954, y es uno de los tres canales de televisión abierta que llega de forma gratuita a todo el territorio nacional.n Visitar sitio

Canal 1 Noticias conoció que la Fiscalía General de la Nación evalúa otorgar un acuerdo de rebaja de pena a los presuntos integrantes de la banda conocida como ‘PPP’ o ‘Los Nadie’, señalados de participar en decenas de actos de vandalismo en Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Investigan asesinato de una mujer durante una visita conyugal en la cárcel La Modelo)

Los 11 acusados enfrentan cargos que incluyen ataques contra la Policía y la infraestructura de la ciudad, terrorismo, concierto para delinquir, y hasta posibles vínculos con la guerrilla del Eln. Llama la atención que el caso esté siendo analizado por un grupo de fiscales especializado en justicia restaurativa, bajo un enfoque orientado a hechos relacionados con la protesta social.

¿En qué consiste el acuerdo que evalúa la Fiscalía?

Según pudo confirmar Canal 1 Noticias con fuentes del proceso, los abogados de los acusados avanzan en una negociación con los fiscales del grupo designado por la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

Lee También

De acuerdo con documentos del proceso conocidos por este medio, esos fiscales fueron instruidos para “evaluar, cuando resulte jurídicamente viable, la aplicación de enfoques restaurativos, salidas alternas y mecanismos de terminación anticipada, sin perjuicio del deber de investigar y judicializar las conductas que revistan características de delito”.

(Lea también: Aparece video de la balacera que dejó muerto en Bogotá; sujetos treparon y abrieron fuego contra personas)

La instrucción de la fiscal general también deja abierta la puerta a mecanismos como el principio de oportunidad, es decir, la posibilidad de otorgar algún tipo de inmunidad penal a cambio de colaboración con la justicia.

¿Por qué genera dudas aplicar este enfoque a estos delitos?

Fuentes consultadas por Canal 1 Noticias señalaron que existen dificultades para aplicar un enfoque restaurativo en delitos graves como el terrorismo y el concierto para delinquir, conductas que, a diferencia de otras relacionadas con la protesta social, no se enmarcarían fácilmente dentro de ese tipo de salidas.

Pese a ello, el documento de la Fiscalía precisa que esta valoración “permite analizar la proporcionalidad de la acción penal y la eventual procedencia de mecanismos restaurativos, principio de oportunidad u otras formas de terminación anticipada, cuando resulten jurídicamente viables“, y aclara que dicha evaluación “no excluye la investigación y judicialización de conductas graves, sino que permite ajustar la respuesta institucional a la naturaleza de los hechos”.

¿Qué dijo la fiscal del caso sobre la negociación?

En una audiencia que solicitó mantener en reserva, la fiscal Nathalie Gil, encargada del caso, se refirió al estado de los diálogos entre el ente acusador y la defensa de los 11 procesados. “La Fiscalía y las defensas de las 11 personas, aquí por acusar, está iniciando diálogos para realizar preacuerdos o terminación anticipada a llevar con fin de aprestigiamiento a la justicia a estas personas”, señaló la funcionaria, según el audio al que tuvo acceso Canal 1 Noticias.

¿Qué sigue en el proceso judicial?

Aunque la Fiscalía avanza en la negociación, cualquier acuerdo al que se llegue deberá ser presentado ante una jueza especializada, quien tendrá la última palabra sobre si lo avala o no. Esto cobra especial relevancia teniendo en cuenta que los procesados son investigados por ocho delitos diferentes, definidos antes de que el caso pasara a manos del grupo de fiscales de justicia restaurativa. Mientras se define ese trámite, el juicio contra los señalados integrantes de ‘Los Nadie’ permanece en vilo.

* Pulzo.com se escribe con Z