Por: Portal Bogotá

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La Cinemateca de Bogotá, en colaboración con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y la Asociación de Agregados Culturales de América Latina y el Caribe, presenta la decimocuarta edición de CICLA - Cita con el Cine Latinoamericano, un evento que se llevará a cabo del 3 al 13 de septiembre. La apertura, programada para realizarse en la Sala Capital, estará marcada por la proyección de ‘Cobre’, una película del director mexicano Nicolás Pereda, desde las 7 de la noche, con entrada gratuita hasta agotar la capacidad del lugar, según información de bogota.gov.co.

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En esta edición, el ciclo fílmico fue dividirlo en dos grandes secciones temáticas que invitan a la reflexión y el debate sobre los distintos matices del cine latinoamericano contemporáneo. La primera, denominada ‘El pasado, hoy’, reúne producciones que abordan la manera en que el presente se entrelaza con los pasados colectivos y personales de los países de la región. Estas historias, narradas tanto en formato documental como de ficción, dan cuenta de los impactos de la historia y de sus huellas en la vida íntima de los individuos. Entre los largometrajes seleccionados para esta sección se encuentran títulos como ‘Todo documento de civilización’ (Argentina, 2024), ‘La casa del sur’ (Bolivia-Colombia, 2020) y ‘La piel más temida’ (Perú-Colombia, 2023).

La segunda sección, denominada ‘Comunidades en tensión’, gira en torno a relatos que exploran las dinámicas dentro de grupos sociales unidos por lazos de sangre, convivencia territorial y procesos de creación colectiva. De acuerdo con la información oficial de la Cinemateca, el énfasis se ubica en las expectativas personales y colectivas, las presiones externas y los cambios sociales que afectan constantemente los espacios comunes, generando diversos escenarios de encuentro y tensión. Dentro de esta sección se destacan películas como ‘Tengo sueños eléctricos’ (Costa Rica, 2022), ‘Bien inmueble’ (Colombia, 2024) y ‘Apocalipsur’ (Colombia, 2007), la cual contará con un conversatorio con el director y se presentará en una versión restaurada por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano.

Como parte de la agenda, el jueves 17 de septiembre se desarrollará el laboratorio experiencial ‘La película de mi barrio: Cine latinoamericano, ciudad y collage’, dirigido a jóvenes adultos y adultos mayores. En este taller, los participantes podrán reconstruir la memoria de su entorno barrial a través de herramientas básicas del guion cinematográfico, la observación y el collage, conectando la representación de periferias y barrios en el cine latinoamericano con la identidad de sus propias comunidades.

Los interesados pueden consultar la programación completa de CICLA en la página web de la Cinemateca de Bogotá y en sus redes sociales, según la información oficial publicada.

¿Cuáles son las dos secciones principales de la edición 14 de CICLA en Bogotá?

La edición número catorce de la Cita con el Cine Latinoamericano (CICLA) se divide en ‘El pasado, hoy’, que explora la relación del presente con el pasado de los países latinoamericanos, y en ‘Comunidades en tensión’, enfocada en las dinámicas y desafíos de grupos sociales y comunidades dentro de la región.

¿Qué actividades complementarias ofrece CICLA además de la proyección de películas?

Además de la exhibición de 16 largometrajes, el evento incluye un laboratorio experiencial titulado ‘La película de mi barrio: Cine latinoamericano, ciudad y collage’, donde los participantes exploran la memoria e identidad barrial a través del arte, guiados por herramientas narrativas y de observación, ampliando así el alcance cultural de la muestra.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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