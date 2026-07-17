La Fiscalía General de la Nación dio un giro al proceso contra 11 presuntos integrantes del grupo ‘PPP’, señalado de participar en hechos violentos ocurridos en Bogotá entre 2024 y 2025.

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El Tiempo reveló que el expediente fue trasladado a la Unidad Nacional de Justicia Restaurativa, decisión que suspendió la audiencia de acusación y provocó cuestionamientos sobre el fut ro del caso.

De acuerdo con El Tiempo, la determinación quedó consignada en una resolución del 16 de junio, firmada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y posteriormente divulgada por Noticias Caracol.

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Con este cambio, el proceso deja de estar en manos de la unidad que adelantaba la investigación por delitos como terrorismo y pasa a una dependencia especializada en asuntos relacionados con protesta social y justicia restaurativa.

Según la información publicada por El Tiempo, el traslado del expediente ha provocado un amplio debate debido a la naturaleza de las conductas investigadas y al cambio de enfoque que tendrá el proceso judicial contra los señalados integrantes de la organización.

La investigación contra los denominados Brigada Clandestina para el Pueblo y por el Pueblo (PPP) incluyó un amplio trabajo de inteligencia. Las autoridades analizaron más de 4.000 horas de video, interceptaron cerca de 50 líneas telefónicas, hicieron 18 entrevistas a testigos y víctimas, recopilaron 18 noticias criminales, seis declaraciones juradas y extrajeron información de perfiles en redes sociales, además del trabajo de un agente encubierto.

Los capturados de ‘Los PPP’

De acuerdo con las autoridades, los principales coordinadores del grupo eran conocidos con los alias de ‘Tolima’, ‘Copete’ y ‘No Educado’. La investigación señala que estos presuntamente se encargaban de conseguir gasolina y material explosivo para fabricar artefactos como bombas molotov y papas bomba.

En el caso de alias ‘Tolima’, las pesquisas indican que obtenía explosivos en Medellín y los enviaba mediante encomiendas para evitar controles de las autoridades.

El modus operandi atribuido al grupo consistía en ingresar a universidades públicas utilizando carnés falsificados para hacerse pasar por estudiantes. Una vez dentro, los presuntos integrantes se reunían en puntos estratégicos, cambiaban su vestimenta por overoles, máscaras y capuchas, y elaboraban elementos incendiarios que, según la investigación, eran utilizados en ataques contra la fuerza pública, estaciones de TransMilenio y buses del SITP.

Cuando fueron capturados, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, aseguró que los 11 detenidos “no eran estudiantes de ninguna universidad pública de Colombia” y que su propósito era “generar el caos”. Las capturas se adelantaron mediante tres diligencias de allanamiento en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal.

Las autoridades también sostuvieron que los integrantes del grupo ocultaban permanentemente su identidad usando capuchas, máscaras, guantes de carnaza y bolsas plásticas sobre los zapatos para dificultar su identificación.

Además, presuntamente utilizaban servicios de mensajería instantánea y redes sociales para coordinar convocatorias y planear los hechos violentos que hoy son objeto del proceso judicial.

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