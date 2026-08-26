Por: El Espectador

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Bomberos de Cundinamarca no han cesado en su labor de controlar los incendios forestales que se han presentado en la región. Entre el 1 y el 25 de agosto, la Delegación Departamental reportó 221 eventos relacionados con incendios, cifra que pone en evidencia la gravedad de la situación en este periodo del año. De acuerdo con el mismo reporte, solo el 25 de agosto se registraron 12 emergencias de este tipo, de las cuales nueve lograron ser controladas en su totalidad, mientras que tres continuaban activas al cierre de la jornada.

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La atención de estas emergencias ha sido resultado del trabajo conjunto entre los Cuerpos Oficiales y Voluntarios de Bomberos, que han coordinado sus acciones con las autoridades municipales y entidades encargadas de gestión del riesgo. Estos equipos han mantenido un monitoreo constante sobre las áreas afectadas, asumiendo la responsabilidad de hacer seguimiento a la evolución de los incendios que todavía permanecen sin ser extinguidos, mostrando así un compromiso permanente con la seguridad y el bienestar de la población.

La magnitud de los incendios en Cundinamarca durante 2026 queda reflejada en las cifras acumuladas hasta el 25 de agosto: según el reporte, se han contabilizado 661 incendios que han impactado 1.793 hectáreas, afectando a 74 municipios distribuidos en 15 provincias del departamento. Municipios como Nilo, Ricaurte, Puerto Salgar, La Vega, San Francisco y Sibaté han sido identificados como los más golpeados en el mes de agosto. Precisamente, en estos primeros 25 días del mes, se reportaron 221 incendios forestales que alteraron 1.484 hectáreas en 49 municipios de 12 provincias.

La influencia de la temporada del fenómeno de El Niño se evidencia en el incremento de los incendios, pues solamente en el mes de agosto se concentró cerca del 33,4 % de todas las emergencias atendidas durante 2026. De hecho, el área perjudicada este mes representa más del 82 % del total anual. Frente a este panorama, Bomberos de Cundinamarca ha manifestado que mantendrán la vigilancia y la atención constante de las situaciones de riesgo, particularmente de los incendios que siguen activos.

La Gobernación de Cundinamarca ha advertido que aproximadamente el 95 % de los incendios forestales son consecuencia de acciones humanas, como quemas agrícolas, fogatas y descuidos en zonas rurales. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) recomienda no realizar fogatas ni quemas cerca de áreas boscosas, evitar arrojar colillas o fósforos, recoger desechos en entornos naturales, impedir el acceso de vehículos a zonas con vegetación seca y asegurarse de apagar por completo cualquier fogata encontrada.

¿Cuántos incendios forestales se han reportado en Cundinamarca durante 2026?

De acuerdo con la Delegación Departamental de Bomberos, hasta el 25 de agosto de 2026 se han registrado 661 incendios forestales en Cundinamarca, situación que ha afectado 1.793 hectáreas y alcanzado 74 municipios en 15 provincias.

¿Qué medidas recomienda el IDIGER para prevenir incendios forestales en Cundinamarca?

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) sugiere no encender fogatas o quemar residuos, evitar fumar o arrojar colillas en cerros, recoger materiales inflamables durante actividades al aire libre, impedir que menores jueguen con fuego, no ingresar vehículos a áreas de vegetación seca y asegurarse de apagar completamente todo rastro de fogatas, como acciones clave para evitar incendios forestales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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