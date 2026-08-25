Por: El Espectador

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Los incendios forestales que han azotado a Cundinamarca durante este año han dejado graves consecuencias para la fauna silvestre del departamento. De acuerdo con información oficial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), un puercoespín arborícola, un tamandúa y un armadillo fallecieron a causa de quemaduras y problemas respiratorios derivados de la inhalación de humo. Un mono nocturno fue encontrado con vida y trasladado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV), en Tocaima, donde recibe cuidados veterinarios especializados debido a la gravedad de sus heridas.

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Los afectos de estos incendios no solo se reflejan en el número de hectáreas quemadas, sino también en la pérdida de refugio y alimento para las especies silvestres. Según la CAR, aun cuando un animal logra sobrevivir al fuego, puede sufrir deterioro progresivo por el daño en tejidos y órganos, y las quemaduras incrementan el riesgo de infecciones, complicando las posibilidades de recuperación. Además, la destrucción de hábitats compromete el desplazamiento y la supervivencia de animales vulnerables, como crías o aquellos que habitan en madrigueras o árboles. En palabras de Magdala Iregui, directora de Biodiversidad de la CAR: “Cada animal que resulta afectado por un incendio nos recuerda que las consecuencias de estas emergencias van mucho más allá de las hectáreas de vegetación quemada”.

El impacto ha sido especialmente fuerte durante agosto de 2026, mes en el que se reportó el 82,4 % de toda la superficie quemada en Cundinamarca durante el año, con 214 incendios en 49 municipios y más de 1.451 hectáreas arrasadas. El balance de la Delegación Departamental de Bomberos refleja que el 24 de agosto se presentaron 20 incendios forestales en 13 municipios, de los cuales la mayoría pudieron ser controlados o liquidados, aunque uno permanecía activo en La Vega. El incendio de mayor extensión se registró en Viotá, afectando 48 hectáreas. El total de daños estimados durante esa jornada oscila entre 71 y 77 hectáreas, aunque existen inconsistencias en las cifras oficiales de Bomberos.

La persistencia del fenómeno de El Niño, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), con probabilidad del 90 % de continuar hasta el primer trimestre de 2027, podría agravar la situación. Se prevé una intensificación del fenómeno entre octubre y diciembre de este año, lo que, sumado a la pérdida de humedad en la vegetación y las altas temperaturas, aumentará la probabilidad de nuevos incendios. Ante ese panorama, la CAR recomienda evitar fogatas y quemas, no arrojar colillas de cigarrillo y reportar de inmediato cualquier señal de humo, así como informar sobre fauna silvestre herida o desplazada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles han sido los principales efectos de los incendios forestales en la fauna silvestre de Cundinamarca?

Los incendios han provocado la muerte de varias especies, como un puercoespín arborícola, un tamandúa y un armadillo, debido a quemaduras y problemas respiratorios. Además, la destrucción de hábitats y fuentes de alimento afecta gravemente a los animales sobrevivientes, que pueden sufrir lesiones internas, infecciones y dificultades para desplazarse y recuperarse.

¿Por qué el fenómeno de El Niño aumenta el riesgo de incendios forestales en Cundinamarca?

El fenómeno climático de El Niño, caracterizado por la disminución de lluvias y el aumento de temperaturas, reduce la humedad en la vegetación. Esto facilita la aparición y expansión de incendios, tal como alertó el Ideam, que advirtió sobre una probabilidad superior al 90 % de que El Niño continúe hasta 2027 y se intensifique en los próximos meses.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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