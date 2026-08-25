Así como salen a flote gastos durante el mandato presidencial de Gustavo Petro, una de sus hijas puso el dedo sobre la llaga en uno de los temas personales con su padre.

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Andrea Petro captó nuevamente la atención en plataformas digitales luego de organizar una jornada interactiva de preguntas y respuestas mediante las historias de su cuenta oficial de Instagram, replicada por la revista Semana.

Durante la actividad digital, los usuarios indagaron sobre diversos aspectos de su vida cotidiana, temáticas de actualidad nacional, política y vivencias de su ámbito más íntimo.

Una inquietud particular concentró el interés general al cuestionar su presencia en compromisos institucionales mientras sostenía un distanciamiento afectivo con su padre, el expresidente Gustavo Petro.

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Ante el interrogante, la empresaria abordó con claridad las razones detrás de sus decisiones personales y aclaró que no buscaba figurar públicamente en escenarios de exposición mediática.

“Que yo en estos momentos esté alejada, es personal”, se defendió frente a los cuestionamientos por la ausencia, a diferencia de las otras dos hijas de Gustavo Petro.

La hija del exmandatario explicó que prefirió mantenerse al margen para evitar protagonismos innecesarios en la arena pública, un rol que prefirió dejar en manos de terceros.

Pese a los constantes giros familiares, enfatizó que procuró brindar un acompañamiento constante desde su posición como hija en los momentos en que resultó pertinente.

Asimismo, reveló que las cámaras fotográficas y la presión de los medios de comunicación solían abrumarla, motivándola a ausentarse de varios eventos institucionales de alta visibilidad.

“Si no me veían ahí es justamente por no buscar protagonismo; eso se lo dejo a otros. Yo a él lo acompañé como hija muchas veces. Pero me agobiaban justamente las cámaras y prefería dejarlo ir solo”, aseguró en su cuenta de Instagram.

Sus sinceras declaraciones reafirmaron el estilo directo que caracteriza sus interacciones con el público al abordar abiertamente los matices y complejidades de su entorno familiar.

El tema surgió unas semanas después de que el líder del Pacto Histórico dejó su cargo como jefe de Estado en el país.

¿Quién es Andrea Petro?

Andrea Petro Herazo es una economista, empresaria y activista colombiana, reconocida públicamente por ser la hija mayor del presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro.

Llevó a cabo sus estudios de pregrado en Economía en la Universidad de Ginebra, en Suiza. Posteriormente se radicó en Francia, donde continuó su formación profesional y consolidó su trayectoria en el continente europeo.

En el ámbito empresarial, lidera la Organización Mundial del Comercio Sostenible. Esta iniciativa privada fomenta prácticas de comercio justo, sostenibilidad ambiental y apoyo a pequeños productores en diversos mercados internacionales.

Asimismo, fundó su propia marca de vestuario ecológico y trajes de baño confeccionados con materiales reciclados. Su propuesta comercial impulsa la moda sostenible y el desarrollo de empleo local para mujeres vulnerables.

En el campo social, promueve iniciativas enfáticas en la defensa de los derechos de la población migrante en Europa. Coordina plataformas de acompañamiento para colombianos en el exterior que buscan oportunidades laborales o educativas.

A lo largo de su vida adulta ha mantenido una postura independiente frente a la política partidista. Si bien apoyó activamente la campaña presidencial de su padre, evita ejercer cargos públicos en el gobierno.

En sus canales digitales aborda con frecuencia temas relacionados con la salud mental, el acoso cibernético y los retos de la maternidad. La empresaria es madre de dos hijas nacidas durante su residencia en territorio francés.

Actualmente divide su tiempo entre sus emprendimientos comerciales en Europa y proyectos sociales de impacto ambiental en territorio colombiano. Su labor profesional destaca por la autogestión y el enfoque sostenible.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.