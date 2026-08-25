Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El Congreso de la República se prepara para elegir este martes a los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), un proceso caldeado por la dinámica interna del Pacto Histórico y las maniobras de última hora que cambiaron el rumbo de varias candidaturas. De acuerdo con la información de El Espectador, el Pacto Histórico, gracias a su posición como la bancada más numerosa con 69 congresistas, tiene garantizados dos lugares en el CNE. De los ocho aspirantes propuestos, los nombres de Ana Jimena Bautista y Cielo Rusinque emergieron como los seleccionados finales. Bautista se desempeñó como directora de Gestión Jurídica de Tierras en la Agencia Nacional de Tierras durante la gestión de Felipe Harman, mientras que Rusinque ha sido directora de Prosperidad Social, superintendente de Industria y Comercio y ministra de Justicia encargada bajo el mandato de Gustavo Petro.

Sigue a PULZO en Discover

La designación de Bautista no era una certeza al inicio. Inicialmente, sonaba el excongresista Alirio Uribe, cercano a Iván Cepeda. No obstante, la influencia de Felipe Harman cambió el panorama, logrando que Bautista se convirtiera en la favorita para el puesto, movimiento avalado por el propio Gustavo Petro. Este giro evidenció las divisiones internas del Pacto Histórico, marcando la disputa de poder entre figuras como Iván Cepeda y el expresidente Petro.

Sin embargo, ha surgido controversia alrededor de la candidatura de Rusinque. Según fuentes citadas por El Espectador, Rusinque no cumpliría con todos los requisitos legales, ya que su experiencia profesional como abogada ejercida en el exterior no sería válida en Colombia. La reunión que selló esta decisión se realizó la noche anterior a la elección, con presencia de Petro, quien poco después partió rumbo a México.

En paralelo, otras fuerzas políticas buscan asegurar representación en el organismo. El Centro Democrático, con 47 congresistas, logró asegurar dos escaños en alianza con el partido cristiano MIRA; entre los nombres escogidos figuran Nubia Stella Martínez y Plinio Alarcón. El Partido Conservador impulsa a Juan Carlos Wills, mientras que La U propone a Juan Felipe Lemos. El Partido Liberal busca mantener sus dos puestos, apostando por Silvio Carrasquilla y otro candidato por definir. Además, la Alianza Verde y En Marcha intentan ganar presencia, aunque con menos opciones. Por último, José Antonio Parra es el candidato de Salvación Nacional, apoyado inicialmente por su partido y curules de paz, aunque su elección aún es incierta.

¿Por qué Ana Jimena Bautista y Cielo Rusinque fueron seleccionadas por el Pacto Histórico para el CNE?

La definición de estas candidaturas fue resultado de intensos debates internos en el Pacto Histórico, donde la influencia de Felipe Harman y el respaldo de Gustavo Petro resultaron decisivos para escoger a Bautista sobre otras opciones como Alirio Uribe. Rusinque, con experiencia en varias entidades del sector público, también fue incluida, aunque su postulación quedó en entredicho por dudas sobre la validez de su experiencia profesional.

¿Cuáles son los requisitos legales para ser elegido en el Consejo Nacional Electoral y qué dificultades enfrenta Cielo Rusinque?

Según el reporte de El Espectador, entre los principales requisitos está la acreditación de experiencia profesional válida en Colombia. El obstáculo para Rusinque surge porque su ejercicio como abogada independiente en el extranjero no cumpliría con los requerimientos de homologación o reconocimiento profesional exigidos para el cargo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.