Por: El Espectador

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El país despide a Javier Giraldo Moreno, sacerdote jesuita y uno de los íconos más reconocidos en la defensa de los derechos humanos en Colombia, fallecido este martes 25 de agosto en el Hospital San Ignacio de Bogotá, a los 82 años, según reportó El Espectador. Giraldo, símbolo perseverante de la lucha contra la violencia y la impunidad, padecía desde hacía meses varias afecciones de salud, agravadas recientemente por una caída.

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Durante más de 50 años, el padre Giraldo estuvo al lado de quienes sufrieron las peores consecuencias del conflicto armado y la exclusión social, especialmente comunidades a las que históricamente se les ha negado la justicia. Su nombre permanece asociado a la denuncia de violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas y nexos entre estructuras armadas ilegales y algunos sectores de la Fuerza Pública, situaciones ampliamente documentadas por medios como El Espectador.

Giraldo, nacido en 1944, se formó en Filosofía y Teología en la Pontificia Universidad Javeriana, completando además estudios en la Universidad de París I enfocados en análisis regional. Sin embargo, los aprendizajes más profundos, según reconoció, los vivió acompañando a las víctimas en los territorios. Ya desde sus primeros años como sacerdote en sectores populares de Bogotá, Giraldo comprendió que el llamado religioso debía traducirse en un ejercicio profundo de denuncia ante las injusticias. Su trabajo como investigador y acompañante fue clave en el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), en donde durante décadas recopiló y preservó testimonios relacionados con crímenes y atropellos que pretendían ser ignorados o borrados de la memoria colectiva.

En 1988 cofundó la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz y casi de inmediato asumió tareas como secretario para América Latina del Tribunal Permanente de los Pueblos, entre 1989 y 1991. Sus aportes permitieron promover procesos de verdad, dignificación y reparación, como el esclarecimiento de las masacres de Trujillo, Valle del Cauca, ocurridas entre 1986 y 1994, cuyo impacto llevó al Estado colombiano a reconocer su responsabilidad, de acuerdo con la misma fuente. No solo denunció los vínculos entre integrantes de la Fuerza Pública y el paramilitarismo en zonas como el Magdalena Medio y Urabá, sino que acompañó el nacimiento y consolidación de proyectos como la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Pese a las amenazas, estigmatizaciones y al exilio, nunca abandonó a las víctimas o a las comunidades que confiaron en su palabra y su capacidad de convertir el dolor en memoria activa. Recibió galardones internacionales, como el Premio John Humphrey a la libertad y el Premio Juan María Bandrés a la Defensa del Derecho de Asilo. Además, hizo parte de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas convocada en La Habana durante los diálogos de paz. Los archivos que labró, las voces que recogió y su convicción para nombrar responsabilidades continúan vigentes como legado indiscutible contra el olvido y la impunidad en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién fue Javier Giraldo Moreno y cuál fue su legado en la defensa de derechos humanos en Colombia?

Javier Giraldo Moreno fue un sacerdote jesuita que dedicó más de cinco décadas a acompañar a víctimas del conflicto armado y documentar violaciones de derechos humanos en Colombia, de acuerdo con El Espectador. Cofundador de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz e investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), su legado radica en archivos y testimonios preservados, el esclarecimiento de crímenes como las masacres de Trujillo, y en convertir la memoria y la fe en un compromiso radical por la justicia para las comunidades más vulneradas.

¿Qué significa desaparición forzada y cómo la denunció el padre Javier Giraldo?

La desaparición forzada es el acto de privar ilegalmente a una persona de su libertad y suprimir información sobre su paradero, impidiendo que su familia conozca su destino. Según entrevistas y reportajes citados por El Espectador, Javier Giraldo denunció sistemáticamente esta práctica como una estrategia utilizada en Colombia, documentando casos y exigiendo el reconocimiento de la responsabilidad estatal para combatir la impunidad y defender los derechos de las víctimas y sus familias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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