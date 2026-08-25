Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Gobierno nacional ha confirmado que realizará una revisión exhaustiva sobre el uso de fotomultas y de los sistemas automáticos y semiautomáticos instalados para detectar posibles infracciones de tránsito en Colombia. Esta iniciativa responde a una solicitud emitida por el presidente Abelardo de la Espriella y estará a cargo del Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Superintendencia de Transporte, así como otras autoridades competentes en la materia.

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De acuerdo con la información oficial, el propósito de esta revisión es verificar que las cámaras y equipos empleados para la imposición de fotomultas cuenten con las autorizaciones necesarias y se hayan instalado y funcionen sobre bases técnicas y jurídicas sólidas. Dentro del proceso evaluativo se tendrán en cuenta aspectos clave como los índices de siniestralidad en las vías, los límites de velocidad permitidos, la señalización que orienta a los conductores y las características propias de cada corredor vial. Estos factores permitirán determinar si la aplicación de las fotomultas contribuye de manera efectiva a la seguridad vial y a la protección de la vida de los usuarios de las carreteras.

El anuncio se da tras la reciente suspensión del montaje de tres nuevas cámaras de velocidad que estaban programadas para la Vía al Mar. Según el Gobierno, la decisión busca garantizar que la implementación de estos mecanismos no se convierta en una simple herramienta de sanción, sino que realmente se enfoque en la prevención de accidentes y en la disminución de los riesgos para quienes transitan por las carreteras nacionales.

Es importante señalar que, por el momento, el proceso de revisión sobre las fotomultas y sus sistemas de soporte no significa su eliminación. Las autoridades insisten en que solo se trata de una evaluación profunda de su funcionamiento y de las condiciones bajo las cuales operan en el interior del territorio colombiano. Toda esta labor estará centrada en garantizar transparencia y en confirmar que las medidas adoptadas respondan al objetivo principal de mejorar la seguridad en las vías.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Gobierno decidió revisar el sistema de fotomultas en Colombia?

El Gobierno nacional decidió iniciar una revisión integral del sistema de fotomultas en respuesta a la inquietud sobre su legalidad, funcionamiento y aporte a la seguridad vial, tras la solicitud del presidente Abelardo de la Espriella. Según las autoridades, se busca verificar que las cámaras cuenten con las autorizaciones apropiadas y operen bajo criterios técnicos y jurídicos adecuados, priorizando la protección de los usuarios y la reducción de la siniestralidad en las carreteras.

¿Cuál es el objetivo principal de la revisión de las cámaras de fotomultas?

La revisión tiene como objetivo principal garantizar que los sistemas de fotomultas estén orientados a mejorar la seguridad vial en Colombia, más allá de imponer sanciones. Para ello, el Ministerio de Transporte y otras entidades evaluarán aspectos como índices de siniestralidad, límites de velocidad, señalización y condiciones específicas de cada corredor vial, asegurando que la tecnología se utilice de manera transparente y eficaz.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.