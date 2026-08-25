Por: CENET

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BTG Pactual expande su presencia en el sector energético colombiano tras recibir la aprobación final para operar como comercializador de gas natural en el país. La autorización, otorgada a través de la filial BTG Pactual Commodities Colombia S.A.S. E.S.P., permite a la entidad iniciar actividades de compra y venta de gas natural, así como fortalecer su papel dentro del mercado energético local, según confirmó la propia organización.

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Con este aval, el grupo busca diversificar su oferta integrando productos de gas natural y energía, diseñando alternativas específicas para sus clientes basadas en variables como precio, plazos y gestión de riesgos. Esta estrategia llega en un momento donde el mercado colombiano se encuentra cada vez más expuesto a las dinámicas internacionales del gas, además de que el abastecimiento de este combustible está directamente relacionado con la generación de electricidad en el país.

Manuel de Almeida Marins Gorito, socio de BTG Pactual y responsable de la división de Commodities, destacó que el ingreso al mercado colombiano forma parte de la estrategia regional de la compañía enfocada en energía. “La energía es un sector en el que BTG Pactual ha construido una experiencia relevante a nivel regional, combinando conocimiento especializado de los mercados con nuestras capacidades financieras”, afirmó. Además, señaló que expandirse en Colombia contribuye a consolidar una plataforma energética regional, aprovechando la estructura global del grupo y la experiencia acumulada en mercados como Brasil, Chile, México, Europa y Argentina.

La nueva autorización se suma a otras iniciativas adelantadas en Colombia, como el proceso de adquisición de las centrales hidroeléctricas Luzma I y Luzma II, ubicadas en el municipio de Amalfi, Antioquia, con una capacidad instalada conjunta de 39,2 megavatios. Esta adquisición, aún en trámite de aprobación por parte de las autoridades, ampliaría el portafolio de BTG Pactual en el segmento de generación, complementando así su nueva actividad de comercialización de gas natural.

Bajo esta estrategia, BTG Pactual consolida su participación en diferentes eslabones del mercado energético colombiano, integrando generación, comercialización, financiamiento y gestión de riesgos. Este enfoque se soporta en el buen momento financiero del grupo, que, al cierre del segundo trimestre de 2026, reportó una utilidad neta de 993 millones de dólares y un ROAE (retorno sobre patrimonio) de 26,7 %, cifras que demuestran solidez para seguir creciendo en el sector energético.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implica para el mercado colombiano la entrada de BTG Pactual como comercializador de gas natural?

La entrada de BTG Pactual como comercializador en Colombia le permite a la entidad comprar y vender gas natural, estructurar ofertas integradas de energía y gas, y diseñar soluciones relacionadas con la gestión de precios y riesgos. Esto puede diversificar la oferta disponible para empresas y participantes del sector, en un contexto donde la generación de electricidad depende cada vez más del abastecimiento y comportamiento internacional del gas.

¿Cuáles son las operaciones energéticas que BTG Pactual desarrolla actualmente en Colombia?

BTG Pactual ha recibido autorización para comercializar gas natural a través de su filial y se encuentra en proceso de adquirir las centrales hidroeléctricas Luzma I y Luzma II en Antioquia, con una capacidad combinada de 39,2 megavatios. Estas operaciones buscan fortalecer su participación en los segmentos de generación y comercialización, en línea con su estrategia de consolidación en el sector energético del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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