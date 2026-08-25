Por: CENET

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Las familias del departamento de Chocó, que resultaron damnificadas por la emergencia reciente, iniciaron la recepción de kits de materiales para hacer posible la rehabilitación de sus viviendas, en el marco de la segunda fase de atención anunciada oficialmente por el Gobierno nacional. Según informó el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, durante esta nueva etapa serán distribuidas más de 480 toneladas de materiales a los hogares afectados. El funcionario enfatizó que la entrega de estos kits marca el paso a una fase orientada estrictamente a la recuperación física de las casas, después de las acciones que se adelantaron para facilitar la llegada tanto de maquinaria como de suministros al interior del departamento.

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Beltrán resaltó que la atención de la emergencia encontró como dificultad principal el traslado de materiales y equipos hacia las zonas afectadas, situación que requirió previamente la intervención en las vías de acceso. Gracias a la cooperación de empresarios, fue posible completar el envío total de las 480 toneladas de material en un tiempo récord de cuatro días, especificó el ministro. "El trabajo que se ha hecho para recuperar las vías, pero en especial la gratitud a los empresarios que en menos de cuatro días hicieron llegar aquí 480 toneladas", expresó el funcionario, citando textualmente sus palabras.

La distribución de estos kits busca que las familias puedan comenzar, por sí mismas o con ayuda técnica, las labores de rehabilitación en sus viviendas. A esta medida se suman los subsidios de arrendamiento que ya se encuentran en marcha, ofreciendo a los hogares una alternativa temporal mientras los procesos de recuperación avanzan.

De acuerdo con el ministro, en esta etapa participarán equipos técnicos del Ministerio de Vivienda, ingenieros, arquitectos y estructuradores, encargados de valorar el estado de los inmuebles afectados y definir las intervenciones necesarias. Beltrán destacó también el acompañamiento a los procesos de demolición, para lo cual una empresa especializada trabaja coordinadamente con la gestora social del departamento. Estas acciones buscan intervenir los edificios que quedaron en condiciones que requieren ser demolidos, como parte integral de la estrategia de recuperación.

Con este inicio de la segunda fase, la atención a la emergencia deja atrás las respuestas iniciales y el alojamiento temporal, centrándose ahora en la rehabilitación de viviendas, la distribución de materiales y la evaluación técnica precisa de las intervenciones necesarias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se está llevando a cabo la entrega de materiales a las familias damnificadas en Chocó?

La distribución de materiales se realiza mediante la entrega de kits a los hogares afectados, con el apoyo de equipos técnicos del Ministerio de Vivienda y la colaboración de empresarios, quienes lograron transportar 480 toneladas en cuatro días. Estos materiales permiten a las familias iniciar la rehabilitación de sus viviendas bajo la supervisión y acompañamiento técnico especializado.

¿Qué papel cumplen los equipos técnicos e ingenieros en la recuperación de viviendas tras la emergencia?

Los equipos técnicos, conformados por funcionarios del Ministerio de Vivienda, ingenieros, arquitectos y estructuradores, tienen la responsabilidad de valorar los daños en las viviendas, definir las intervenciones necesarias y acompañar todo el proceso, incluyendo la demolición coordinada de las estructuras que no pueden rehabilitarse.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

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