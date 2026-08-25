Por: DIARIO DEL PEREIRA

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En Pereira, una ciudad que recientemente enfrenta los estragos de un terremoto, la violencia no da respiro. Mientras persiste la emergencia, la Policía refuerza su presencia en los sectores más afectados con el objetivo de apoyar a la comunidad, acompañar a los organismos de socorro y proteger viviendas y establecimientos que sufrieron daños, buscando evitar el robo de pertenencias a las familias damnificadas. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, los hechos de sangre continúan golpeando a la capital risaraldense; así lo reportó El Diario al informar sobre un nuevo homicidio ocurrido en pleno día en el sector de Cerritos.

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De acuerdo con lo publicado por El Diario, el asesinato sucedió el domingo 23 de agosto a las 5:40 de la tarde, en la zona llamada Las Piñas, sobre la vía que conecta Cerritos con Cartago. La víctima, identificada como Alberto Guevara Castañeda, de 29 años, se encontraba en el andén cuando fue abordada por un hombre desconocido. Sin pronunciar palabra alguna, el agresor disparó en repetidas ocasiones contra Guevara, quien recibió cuatro impactos de bala. Dos de las heridas estaban ubicadas en la espalda, una en la mano izquierda y otra en el cuello. La víctima falleció en el lugar de los hechos, mientras que el atacante logró huir y no ha sido ubicado, según precisaron las autoridades citadas por El Diario.

Una vez recibida la alerta, los agentes acordonaron el área para llevar a cabo las diligencias pertinentes. El grupo de Criminalística de la Sijín —la Seccional de Investigación Criminal, unidad encargada de la investigación judicial en la Policía Nacional— se encargó de la inspección técnica del lugar y del cuerpo. Al finalizar el procedimiento, el cuerpo de la víctima fue trasladado a Medicina Legal de Pereira para la necropsia correspondiente.

El Diario también reseña que Alberto Guevara Castañeda vivía solo en el sector Estación Villegas y era consumidor de estupefacientes, aunque no tenía antecedentes penales. Las autoridades están en la etapa inicial de las investigaciones para identificar al responsable y determinar las razones del crimen.

Como dato relevante, El Diario señala que en Pereira se han registrado 106 homicidios en lo que va del año, reflejando el difícil panorama de seguridad que enfrenta la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el homicidio de Alberto Guevara Castañeda en el sector Cerritos de Pereira?

Según la información de El Diario, Alberto Guevara Castañeda fue asesinado a tiros el domingo 23 de agosto, cuando se encontraba en el andén del sector Las Piñas en la vía Cerritos-Cartago. Un sujeto desconocido se le acercó y sin intercambiar palabras, le disparó cuatro veces, causándole la muerte en el sitio. El agresor escapó y hasta el momento no ha sido identificado.

¿Cuál es el panorama de homicidios en Pereira en 2026?

De acuerdo con datos citados por El Diario, Pereira ha registrado 106 homicidios hasta la fecha del reporte, lo que evidencia la compleja situación de orden público y seguridad que experimenta la ciudad, aún en medio de la emergencia por el terremoto reciente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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