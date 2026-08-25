Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente de la República tomó acción inmediata tras el atentado contra Naylea Barros, excandidata a la Cámara por el movimiento político Pacto Histórico, ocurrido en la noche del lunes 24 de agosto en Santa Marta. Ante la gravedad de la situación, el jefe de Estado ordenó una investigación urgente y, con el fin de asegurar resultados rápidos y efectivos, sostuvo comunicación directa con el comandante de la Policía de Santa Marta. Según lo reportado, el mandatario instruyó a las autoridades para que entreguen un informe preliminar sobre el caso, con la meta de definir pasos decisivos según los resultados obtenidos.

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El Gobierno también tomó medidas para proteger a Naylea Barros, implementando esquemas de seguridad mientras avanzan las pesquisas. La decisión fue confirmada por el presidente, quien subrayó la necesidad de esclarecer los hechos sin anticipar responsabilidades y señaló que es fundamental determinar quiénes fueron los responsables detrás del atentado. Además, reiteró su compromiso de garantizar la seguridad de la oposición y de todos los ciudadanos durante su gestión, remarcando la obligación de las autoridades de salvaguardar la integridad y la vida de las personas.

En cuanto a los hechos, la información disponible indica que Naylea Barros, en compañía de una familiar, se desplazaba en una camioneta por inmediaciones del puente Minuto de Dios, en Santa Marta, cuando fueron interceptadas y atacadas con arma de fuego. El ataque ocurrió mientras ambas se dirigían hacia el barrio Bavaria. Según los reportes, sujetos desconocidos abrieron fuego contra el vehículo en el que se movilizaban las dos mujeres. Hasta el momento, agentes de la Policía adelantan investigaciones para esclarecer cómo sucedió el atentado, así como para identificar a los autores materiales y establecer los motivos que habrían provocado este grave hecho.

Las autoridades locales, bajo instrucciones directas del presidente y con el compromiso de proteger a las víctimas, continúan recopilando información y testimonios para resolver el caso. El país espera avances concretos mientras se mantiene la atención sobre la seguridad de líderes y figuras políticas, especialmente aquellas relacionadas con movimientos de oposición.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el presidente ordenó proteger a Naylea Barros tras el atentado en Santa Marta?

El presidente decidió implementar medidas de protección para Naylea Barros luego del atentado ocurrido el 24 de agosto en Santa Marta, con el fin de salvaguardar su integridad física mientras se adelantan las investigaciones. Esta decisión busca evitar nuevos riesgos para la excandidata a la Cámara y enviar un mensaje claro sobre la importancia de proteger la vida de los líderes políticos, sin importar su filiación.

¿Cómo ocurrió el ataque contra Naylea Barros y qué acciones adelantó la Policía?

De acuerdo con la información oficial, Naylea Barros y una familiar fueron atacadas con arma de fuego mientras se movilizaban en una camioneta cerca del puente Minuto de Dios, en Santa Marta, cuando iban rumbo al barrio Bavaria. Tras el hecho, el presidente solicitó a la Policía de Santa Marta acelerar las investigaciones. Las autoridades están recolectando pruebas para establecer las circunstancias exactas del ataque e identificar a los responsables.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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