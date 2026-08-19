Por: Noticiero 90 minutos

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La moción de censura es una figura que el Congreso utiliza como herramienta fundamental para ejercer control político sobre los funcionarios del Gobierno. De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, este mecanismo busca que la gestión de ciertos funcionarios sea objeto de escrutinio por parte de los congresistas, especialmente cuando surgen dudas o cuestionamientos respecto al desarrollo de sus funciones o el cumplimiento de requerimientos y citaciones emitidas por el legislativo. Es importante destacar que la moción de censura no constituye un proceso penal ni implica la existencia de delitos por parte del funcionario; más bien se concibe como un procedimiento mediante el que se evalúa políticamente el ejercicio del cargo, pudiendo derivar en la salida del funcionario cuestionado.

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El proceso para que una moción de censura se active está claramente regulado. Para proponerla, al menos una décima parte de los miembros de la Cámara correspondiente debe presentar la solicitud, argumentando motivos relacionados con la labor del funcionario o el incumplimiento de sus obligaciones ante el Congreso. Una vez radicada la solicitud, se convoca un debate en el que el funcionario citado tiene la oportunidad de responder ante los congresistas, expresar sus argumentos y defender su gestión frente a las críticas. Este espacio deliberativo es considerado esencial en la dinámica democrática, ya que proporciona condiciones de equilibrio entre las partes y permite a la ciudadanía observar la transparencia del proceso.

La votación sobre la moción de censura no se realiza inmediatamente finalizado el debate. Según lo reportado, debe hacerse en un periodo que va del tercer al décimo día después del debate, espacio que permite a los congresistas reflexionar sobre lo expuesto y decidir su voto. Para que la moción prospere y se haga efectiva la destitución del funcionario, es necesario conseguir el voto favorable de la mitad más uno de los miembros de la Cámara que estudia el caso. Si la mayoría respaldase la moción, el funcionario será apartado de su cargo. En caso contrario, seguirá en sus funciones, y no se podrá presentar una nueva moción por los mismos hechos, salvo que surjan circunstancias nuevas.

Por último, es fundamental reiterar, conforme lo explicado por Noticiero 90 Minutos, que la aprobación de una moción de censura no constituye una condena judicial ni implica que el funcionario haya incurrido en un delito; obedece, en cambio, a una valoración únicamente política de su gestión.

¿Cómo se puede activar la moción de censura, y qué pasos incluye el proceso?

La moción de censura se activa cuando al menos una décima parte de la Cámara correspondiente presenta la solicitud, alegando motivos vinculados al desempeño del funcionario. Luego se realiza un debate para exponer y discutir los argumentos, y finalmente, entre el tercer y el décimo día tras ese debate, la Cámara vota si respalda la moción. Si la mayoría absoluta la aprueba, el funcionario queda removido del cargo.

¿La aprobación de una moción de censura implica consecuencias penales para el funcionario?

No. Según lo señalado por Noticiero 90 Minutos, la moción de censura es una medida de control político y, aunque puede llevar a la destitución del funcionario, no constituye un proceso penal ni equivale a una condena judicial. Su alcance se limita a valorar el ejercicio político y administrativo del cargo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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