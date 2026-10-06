Por: EL PILON SA

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La Diócesis de Valledupar ha recibido la certificación oficial como Comunidad Laudato Si’, un reconocimiento que la convierte en la primera y, hasta ahora, única diócesis de Colombia en obtener esta distinción. El acto de entrega se realizó durante el Primer Encuentro Hispanoamericano Laudato Si’ en Bogotá, entre el 1 y el 5 de octubre, donde participaron representantes de 19 países y más de 100 asistentes, de acuerdo con la información suministrada en el evento. Oswaldo Mauricio Angulo Agudelo, delegado de la Pastoral Ecológica, fue quien recibió el certificado en nombre de la iglesia local.

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El camino hacia esta acreditación surge del Movimiento Laudato Si’, respaldado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede, y adoptado en Colombia por la Pastoral Social. Este proceso implica una conversión ecológica, planificación detallada, compromiso comunitario y acciones concretas basadas en las encíclicas Laudato Si’ y Laudate Deum.

La fundamentación de esta estrategia se apoya en siete objetivos principales: la escucha del clamor de la Tierra y de los pobres, el impulso de una economía ecológica, el fomento de estilos de vida sostenibles, el fortalecimiento de la educación ambiental y la creación de comunidades resilientes, entre otros. En el caso particular de la Diócesis de Valledupar, la certificación representa también la validación de un proceso interno dirigido por su Pastoral Ecológica, impulsando la transformación de parroquias tradicionales a modelos conocidos como ecoparroquias.

Cabe resaltar que este reconocimiento ocurre en un año simbólico para la institución, marcado por las Bodas de Oro Sacerdotales del obispo Óscar José Vélez Isaza, quien celebra 50 años de vida sacerdotal y 23 años como guía de la diócesis. Bajo su orientación, la Pastoral Ecológica ha integrado la protección ambiental en la misión pastoral, entendiendo el cuidado de la creación como parte nuclear de la evangelización.

Finalmente, la Diócesis de Valledupar aseguró que esta certificación no implica un punto de llegada, sino el fortalecimiento de un compromiso con la ecología integral que buscan profundizar cada día, según declaraciones de la entidad citadas en el artículo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el significado de la certificación Comunidad Laudato Si’ para la Diócesis de Valledupar?

La certificación Comunidad Laudato Si’ reconoce el compromiso de la Diócesis de Valledupar con la ecología integral y la aplicación de los principios propuestos en las encíclicas Laudato Si’ y Laudate Deum. De acuerdo con la información ofrecida en el evento y por la propia diócesis, esta distinción valida un proceso de transformación interna hacia una iglesia comprometida con la sostenibilidad ambiental y social, marcado por el liderazgo del obispo Óscar José Vélez Isaza y la labor de su Pastoral Ecológica.

¿Cuáles son los principales objetivos de la Comunidad Laudato Si’ para las diócesis?

Entre los objetivos principales de la estrategia Comunidad Laudato Si’ están escuchar el clamor de la Tierra y de los pobres, promover una economía y estilos de vida sostenibles, fortalecer la educación ambiental y edificar comunidades resilientes. Estos puntos, según la Pastoral Social mencionada en el texto, buscan inspirar acciones concretas y un compromiso genuino hacia la conversión ecológica dentro de las diócesis católicas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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