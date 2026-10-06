Por: El Espectador

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Este miércoles 7 de octubre, Bogotá será nuevamente escenario de una celebración significativa: la entrega del Premio “Gonzalo Jiménez de Quesada”. Este reconocimiento, instaurado en 1938, busca resaltar la labor de aquellas personas y organizaciones que han contribuido notablemente al desarrollo de la capital. Su entrega se convierte en un momento emblemático para la ciudad, que encuentra en esta distinción una oportunidad para recordar y agradecer los aportes al progreso colectivo. De acuerdo con El Espectador, la Sociedad de Mejoras y Ornato —institución cívica más antigua de la ciudad— presidirá la ceremonia, en la que el galardonado recibirá un diploma y una medalla que lleva la imagen del fundador de Bogotá.

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El nacimiento del Premio “Gonzalo Jiménez de Quesada” se da en el contexto del IV Centenario de la fundación de la ciudad. En ese entonces, Bogotá tenía poco más de 300 mil habitantes, y la primera edición reconoció al padre José María Campoamor por su labor social dirigida a poblaciones vulnerables. Desde su creación, el premio se ha mantenido como un símbolo de gratitud hacia quienes han forjado el tejido social y cultural de la capital.

Durante más de ochenta años, la lista de galardonados ha reunido nombres y colectivos representativos de la historia capitalina. Según El Espectador, entre las figuras reconocidas se encuentran el artista Fernando Botero, el arquitecto Rogelio Salmona, la gestora cultural Fanny Mikey y el ambientalista Julio Carrizosa Umaña. También han sido distinguidas instituciones influyentes como la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el Banco de Alimentos y el Instituto Nacional de Cancerología. Recientemente, en 2025, la Fundación Santa Fe recibió este honor.

La ceremonia, que tendrá lugar en el Museo El Chicó —un lugar cargado de valor histórico y cultural para la ciudad— convoca a directivos de la Sociedad de Mejoras y Ornato, autoridades del distrito y representantes de varios sectores ciudadanos. La esencia del galardón, en palabras de Manuel Leal Angarita, vicepresidente de la entidad, es “exaltar la excelencia y el compromiso con la capital de la República” y motivar a los habitantes a seguir trabajando por una Bogotá mejor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la historia del Premio Gonzalo Jiménez de Quesada y quiénes han sido sus ganadores?

El Premio “Gonzalo Jiménez de Quesada” surgió en 1938 durante la conmemoración del IV Centenario de Bogotá, con el objetivo de distinguir a quienes aportan al crecimiento y bienestar de la capital. A lo largo de su historia han sido premiados personajes como Fernando Botero, Rogelio Salmona y Fanny Mikey, así como instituciones como la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la Fundación Santa Fe.

¿Qué es la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá y cuál es su rol en el premio?

La Sociedad de Mejoras y Ornato es la entidad cívica de mayor antigüedad en Bogotá, encargada de promover iniciativas que beneficien a la ciudad. Ha sido responsable de organizar y presidir la entrega del Premio “Gonzalo Jiménez de Quesada”, reafirmando su papel fundamental en el reconocimiento de quienes trabajan por el desarrollo social y cultural de la capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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