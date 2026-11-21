Sergio Mogollón tenía 21 años cuando, el 9 de diciembre de 2011, un desconocido le arrojó ácido en el rostro en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. El ataque le quemó el 99 % de la cara y lo dejó ciego de forma instantánea. Trece años después, es el dueño de Vision and Design, un taller automotriz que mueve 120 millones de pesos mensuales en gastos operativos y emplea directamente a 16 personas. Su historia fue contada en el pódcast Bajo Sospecha, de Pulzo. Sigue a PULZO en Discover (Lea también: Joven que fue quemada con ácido por su expareja tuvo premonición antes del ataque: “Lo había soñado”)

Su llamado llegó al Ministerio de Comercio. El ministro Mauricio Gómez lo contactó, escuchó su situación y lo vinculó a un programa con Bancóldex. El resultado fue una línea de crédito de 200 millones de pesos directos y otros 200 millones en factoring, con tasas favorables y un plazo de un año para el pago. “No es que el gobierno sacó y me dio la plata. Esto es simplemente que alcé la mano y se dio y me hicieron una ayuda gigante que fue abrirme una línea de crédito de nuevo”, aclaró Mogollón, quien también agradeció al presidente de Bancóldex, Gerardo Laspella.

El empresario fue enfático en que no se trató de un subsidio ni de una donación, sino de un crédito estructurado con garantías. “Eso se lo voy a agradecer al ministro Mauricio Gómez y a todas las personas de Bancóldex que me ayudaron, porque me hicieron estructurarme y me hicieron entender muchas cosas”, afirmó.

Mogollón también recordó que su camino empresarial estuvo marcado por dos quiebras previas antes de fundar Vision and Design. “Yo no soy exitoso porque tengo un taller, yo soy exitoso porque he cometido errores y los he corregido”, sostuvo. El taller fue fundado junto a María, su expareja y actual socia, quien lo apoyó durante el proceso de recuperación. (Lea también: María Consuelo, la mujer que pidió la eutanasia, contó qué pasó con el hombre que la atacó con ácido en Bogotá)

¿Cómo fue el proceso de recuperación de Sergio Mogollón tras el ataque con ácido?

Mogollón ingresó a la unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar, donde le pronosticaban al menos un año de hospitalización. Gracias a su disciplina y actitud proactiva, obtuvo el alta en 28 días. Luego inició un tratamiento de dos años y medio con el oftalmólogo Henry Cantor Bernal para recuperar la visión, logrando salvar parcialmente el ojo derecho mediante un tejido donado por su madre.

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